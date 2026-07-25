GeForce RTX 5060 Preise steigen rasant: 16 Prozent Wachstum auf dem chinesischen Markt

Es scheint, dass eine neue Welle von Preiserhöhungen auf dem GPU-Markt beginnt. In China sind die Preise für NVIDIAs Grafikarten der nächsten Generation, insbesondere der Modelle GeForce RTX 5060, innerhalb weniger Tage deutlich gestiegen. Es wird erwartet, dass diese Änderung nicht nur den asiatischen Markt, sondern auch das globale Technologgesegment beeinflusst. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com wurde das Modell GeForce RTX 5060 Eagle OC SFF 8 GB von der Marke Gigabyte vor einer Woche noch für rund 2600–2700 Yuan (etwa 400 USD) verkauft. In den letzten Tagen erreichte der Preis dieses Geräts jedoch 3215 Yuan (ca. 475 USD). Das bedeutet einen Preisanstieg von 16 Prozent bzw. exakt 75 USD in nur wenigen Tagen.

Hauptgründe für den Preisanstieg

Experten zufolge wurde dieser steile Anstieg dadurch verursacht, dass NVIDIA seine Partner vor steigenden Preisen für GPUs und Speichermodule (sowohl GDDR6 als auch GDDR7) gewarnt hat. Steigende Kosten in der Lieferkette wirken sich direkt auf die Endgestehungskosten aus.

Darüber hinaus erschweren weltweite Halbleiterengpässe und der stetige Anstieg der Speicherchip-Preise die Situation weiter. Obwohl die Preiserhöhungen derzeit hauptsächlich auf dem chinesischen Markt zu beobachten sind, wird sich dieser Trend voraussichtlich bald auf andere Regionen ausdehnen.

Auswirkungen auf den Weltmarkt und lokale Segmente

Zum Vergleich: Auf dem US-Markt sind GeForce RTX 5060 Karten teilweise noch für rund 350 USD zu finden. Aufgrund von Logistik und neuer Preispolitik der Hersteller wird jedoch erwartet, dass die Preise auch in westlichen Märkten in den kommenden Wochen angepasst werden.

Technikgeschäfte und Händler stützen sich hauptsächlich auf die Märkte in den VAE und China. Daher können sich Preisänderungen in China direkt auf die lokalen Grafikkartenpreise auswirken. Für Nutzer, die den Bau eines PCs planen, sind dies natürlich schlechte Nachrichten.

NVIDIA hat sich offiziell noch nicht zu weltweiten Preiserhöhungen geäußert, aber Marktteilnehmer betonen, dass angesichts von Knappheit und steigenden Rohstoffkosten nicht mit Preissenkungen zu rechnen ist. In den kommenden Monaten könnten auch andere Modelle der GeForce RTX 50 Serie unter ähnlichem Druck stehen.