Der spanische Klub Real Madrid vollzieht einen einzigartigen strategischen Schachzug auf dem Transfermarkt. Die „Königlichen“ nutzten die Gerüchte um Michael Olise als Ablenkung, während sie im Hintergrund ernsthafte Verhandlungen über den Transfer des Stars von RB Leipzig, Yan Diomande, einleiteten. Der Gesamtwert dieses Deals wird voraussichtlich 120 Millionen Euro erreichen, was die finanzielle Stärke und die konsequente Verjüngungspolitik des Madrider Vereins unterstreicht. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut der Tageszeitung Diario AS hat die Führungsgruppe um Florentino Pérez alle Konkurrenten im Rennen um den 19-jährigen ivorischen Flügelspieler ausgestochen. Yan Diomande hat sich durch seine glänzenden Leistungen bei der vergangenen Weltmeisterschaft zu einem der prominentesten Talente Europas entwickelt. Derzeit steht der Madrider Klub kurz vor dem Abschluss dieses Transfers, der zweifellos ein weiteres großes Statement von Los Blancos in diesem Sommer-Transferfenster sein wird.

Die geheime Strategie hinter dem Transfer

Interessanterweise lenkte Real Madrid die Aufmerksamkeit der Medien auf Michael Olise, während die Verhandlungen über Yan Diomande im Verborgenen stattfanden. Während die Medien über den Bayern-Star schrieben, trafen sich Madrider Offizielle in Deutschland mit der Führung von RB Leipzig, um die letzten Details des Transfers zu besprechen. Dies wird als Meisterleistung auf dem Transfermarkt gewertet.

Giganten wie Paris Saint-Germain und Liverpool waren ebenfalls im Rennen um Yan Diomande. Insbesondere der Pariser Klub soll sich bereits Ende Juni mit dem Spieler über einen persönlichen Vertrag geeinigt haben. Da man sich mit Leipzig jedoch nicht auf die Ablösesumme einigen konnte, nutzte Real Madrid die Situation geschickt aus. Die Tatsache, dass der Spieler den spanischen Fußball durch seine frühere Station bei Leganés bereits kennt, erleichterte die Verhandlungen.

Finanzielle Details und Ergebnisse

Für RB Leipzig bringt dieser Deal einen riesigen Gewinn. Der deutsche Klub hatte den Spieler erst vor einem Jahr für schlappe 20 Millionen Euro von Leganés verpflichtet. Nun dürften sie Einnahmen von rund 115 bis 120 Millionen Euro erzielen. Da Diomande noch einen Vertrag bis 2030 bei Leipzig hat, hielten die Deutschen den Preis hoch, aber das finanzielle Angebot von Real Madrid hat sie überzeugt.

Auch Yan Diomandes Statistiken aus der vergangenen Saison können sich sehen lassen:

36 Einsätze in allen Wettbewerben;

13 erzielte Tore;

10 Torvorlagen;

Ein enormer Beitrag zur Sicherung des Champions-League-Platzes für sein Team.

In diesem Sommer hat Real Madrid bereits Stars wie Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva und Ibrahima Konate verpflichtet. Der Transfer von Yan Diomande wird eine logische Fortsetzung dieser Kette sein. Experten glauben, dass die Verpflichtung solch junger und talentierter Spieler dazu dienen wird, die Hegemonie des Madrider Klubs im nächsten Jahrzehnt zu sichern.

Derzeit prüfen die Parteien die letzten technischen Details des Transfers. Wenn keine unerwarteten Hindernisse auftreten, wird Yan Diomande in den kommenden Tagen offiziell als Spieler von Real Madrid vorgestellt. Es wird erwartet, dass dieser Transfer das Kräfteverhältnis nicht nur im spanischen, sondern im gesamten europäischen Fußball maßgeblich beeinflussen wird.