Fury stoppt Wach: Steht der große Kampf jetzt bevor? (Video)

Tyson Fury hat seinen Comeback-Kampf in Thailand mit einem souveränen Sieg beendet. Obwohl der 46-jährige Mariusz Wach sieben Runden lang standhielt, trat er zur achten Runde nicht mehr an – doch die Hauptintrige des Abends begann erst nach dem Ergebnis im Ring.

Der britische Ex-Weltmeister machte damit den nächsten Schritt in Richtung des erwarteten Megakampfs gegen Anthony Joshua. Nun hängt das Schicksal dieses Duells vom Ergebnis des anderen britischen Stars ab.

Wach trat zur achten Runde nicht an

In dem auf zehn Runden angesetzten Kampf am 24. Juli in der Max Muay Thai Stadium Arena in Pattaya übernahm Fury von den ersten Minuten an die Kontrolle.

Der britische Boxer kontrollierte die Distanz mit dem Jab, agierte in verschiedenen Auslagen und schlug eine Serie von Treffern auf Kopf und Körper seines Gegners. Wach ging nicht zu Boden, aber nach der siebten Runde entschied seine Ecke, den Kampf nicht fortzusetzen. Damit wurde Fury der Sieg durch technischen Knockout zugesprochen.

Wachs Sekundanten verweigerten es, ihn in die achte Runde zu schicken.

Der Kampf wurde nicht live im Fernsehen übertragen. Rund 1,5 Tausend Zuschauer verfolgten den Boxabend vor Ort in der Arena in Pattaya.

Furys weiterer Sieg in Zahlen

Kennzahl Tyson Fury Mariusz Wach Alter 37 46 Profi-Bilanz 36–2–1 39–14 K.-o.-Siege 25 20 Kampfergebnis Technischer Knockout Niederlage Kampfende Nach Runde 7 Zur 8. Runde nicht angetreten

Dies war Furys zweiter Sieg in Folge im Jahr 2026. Im April hatte er Arslanbek Machmudov nach Punkten geschlagen und seine Karriere nach einer 16-monatigen Pause wieder aufgenommen.

Das Resultat in Pattaya ist noch aus einem anderen Grund bedeutsam: Es ist Furys erster vorzeitiger Sieg, seit er Derek Chisora im Dezember 2022 stoppte.

Auch Furys seltsame Aktion wurde diskutiert

Obwohl der Kampf eine einseitige Angelegenheit war, verbreitete sich eine unerwartete Szene in der sechsten Runde rasant in den sozialen Medien. Während eines Clinchs tat Fury so, als würde er seinen Gegner küssen, und der Ringrichter musste sie trennen.

Diese Aktion wurde als Teil von Furys Showman-Stil im Ring aufgenommen. Das sportliche Hauptresultat änderte sich dadurch jedoch nicht: Der britische Boxer kontrollierte das Kampftempo nach Belieben, während Wach in den Schlussrunden immer weniger entgegensetzte.

Warum wurde dieser Kampf eigentlich angesetzt?

Das Duell gegen Wach diente Fury nicht als Titelkampf, sondern als Vorbereitungsmöglichkeit vor einem größeren Aufeinandertreffen.

Das Hauptziel des britischen Boxers ist der seit Jahren diskutierte Kampf gegen Anthony Joshua. Fury hat gewonnen und seinen Teil erfüllt. Nun muss Joshua in Saudi-Arabiensein Duell gegen Christian Prenga erfolgreich überstehen.

Nach dem Kampf äußerte sich Fury optimistisch, dass die Verhandlungen über das große Duell bald abgeschlossen sein werden:

„Ich werde mich ausruhen und Kraft tanken. Hoffentlich wird der Vertrag nächste Woche unterzeichnet.“

Er erwähnte zudem, dass der potenzielle Kampf in London, Las Vegas, New York, Irland oder sogar in Pattaya stattfinden könnte.

Die entscheidende Prüfung wartet nun auf Joshua

Furys Sieg über Wach war keine Sensation. Der polnische Boxer hat in den letzten Jahren viele Niederlagen einstecken müssen und galt in diesem Kampf als klarer Außenseiter. Daher war die eigentliche Frage nicht, ob Fury gewinnt, sondern in welcher Verfassung er sich vor dem Großkampf befindet.

Fury agierte im Ring aktiv, hielt den Druck sieben Runden lang hoch und zeigte, dass er nach der Pause seinen Rhythmus wiederfindet. Das aktuelle Niveau von Wach erlaubt jedoch keine vollständige Einschätzung im Hinblick auf einen Gegner wie Anthony Joshua.

Nun richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auf Joshuas nächsten Kampf. Wenn auch er siegt, steht dem wohl größten Duell der britischen Boxgeschichte kein letztes großes Hindernis mehr im Weg.

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