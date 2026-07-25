Kalshi fordert von Netflix Löschung des Trailers für neue Dokumentation

Die bekannte Prognosemarkt-Plattform Kalshi hat offiziellen Einspruch gegen den Streaming-Giganten Netflix erhoben. In ihrer rechtlichen Aufforderung forderte das Unternehmen Netflix auf, den Trailer zur Dokumentation "Instadocs: The Prediction Games" umgehend zu löschen. Vertreter von Kalshi erklärten, das Videomaterial sei diffamierend und enthalte gefälschte Dokumente sowie irreführende Informationen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der Film "The Prediction Games" widmet sich der Entwicklung von Prognosemärkten und dem Leben wichtiger Akteure der Branche. Laut Netflix enthält das Projekt exklusive Interviews mit Polymarket-Chef Shayne Coplan und Kalshi-CEO Tarek Mansour. Im umstrittenen Trailer ist jedoch eine Party in Las Vegas zu sehen, bei der junge Männer damit prahlen, Millionen von Dollar durch die Weltmeisterschaft verdient zu haben.

Falsche Wetten und rechtliche Konflikte

In einer Szene des Trailers zeigt ein Gast auf seinem Smartphone eine über die Kalshi-App platzierte Wette im Wert von 5.000 USD. Das Problem ist, dass Kalshi derzeit per Gerichtsbeschluss untersagt ist, im Bundesstaat Nevada (wo sich Las Vegas befindet) tätig zu werden. Das Unternehmen bezeichnet diese Aufnahme als "gefälscht", da sie bei Nutzern den falschen Eindruck erweckt, Kalshi würde das Gesetz umgehen und in einer verbotenen Region Dienste anbieten.

In seinem Schreiben bewies Kalshi, dass der gezeigte Screenshot tatsächlich am 16. Mai 2025 und damit lange vor Inkrafttreten des Verbots aufgenommen wurde. Netflix stellte dieses Ereignis durch Schnitt jedoch so dar, als hätte es im Juli 2026 stattgefunden. Dies wird als irreführender Umstand gewertet, der dem Ruf des Unternehmens unter seinen Millionen Abonnenten schaden könnte.

Dem Bericht von The Hollywood Reporter zufolge behaupten Netflix-Vertreter, dass keine Aufnahme im Dokumentarfilm gefälscht wurde. Ein Sprecher des Streaming-Dienstes bestätigte, dass das Material am 17. Juli 2026 auf der Winible-Weltmeisterschaftsveranstaltung in Las Vegas gedreht wurde. Ihrer Ansicht nach ist der Screenshot, den der Trader freiwillig gezeigt hat, und die damit verbundene Datumsfrage reine Angelegenheit zwischen dem Nutzer und der App.

Plattformwettbewerb und Sicherheit

Dieser Konflikt bricht zu einer Zeit aus, in der Prognosemärkte in den USA streng überwacht werden. Plattformen wie Kalshi und Polymarket ermöglichen Wetten auf politische Ereignisse, Sportwettkämpfe und Wirtschaftsindikatoren. Infolge der zunehmenden Beliebtheit solcher Dienste versuchen Regulierungsbehörden, deren Aktivitäten einzuschränken.

Kalshi-Vertreter gaben an, sie hätten sich mit Netflix-Mitarbeitern in Verbindung gesetzt und eine Einigung über die Entfernung der Szene aus der finalen Version des Films erzielt. Dennoch ist der umstrittene Ausschnitt im rotierenden Trailer auf der Startseite der Netflix-App weiterhin enthalten. Das Unternehmen wertet dies als unerklärliche Weigerung und hat seine Bereitschaft erklärt, seine Rechte vor Gericht zu verteidigen.