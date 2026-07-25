SpaceX unter der Leitung von Elon Musk bereitet sich auf den nächsten revolutionären Schritt in der Raumfahrt vor. Nach dem erfolgreich absolvierten 13. Testflug plant das Unternehmen nun, die 50 Meter hohe Oberstufe der Starship-Raumkapsel direkt in der Luft aufzufangen. Dieser komplexe technologische Prozess könnte im Rahmen der für August erwarteten Mission Flight 14 getestet werden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Wie SpaceX-Gründer Elon Musk auf seinem X-Social-Media-Profil mitteilte, wird das Unternehmen bei dem nächsten Versuch versuchen, das Starship V3 mit Hilfe des Mechazilla-Turs aufzufangen, sofern die Datenanalyse des letzten Fluges keine schwerwiegenden Probleme zeigt. Dies gilt als einer der wichtigsten Meilensteine bei der Wiederverwendung von Raumfahrttechnik.

Mechazilla und die "Chopsticks"-Technologie

Bisher endeten alle Testflüge von Starship mit einer Landung im Ozean. Während beim 12. Test das Raumschiff beim Aufschlag auf das Wasser explodierte, führte Starship V3 beim 13. Flug erstmals eine weiche Landung im Indischen Ozean aus. Dem Bericht von ixbt.com zufolge behielt das Raumschiff seine Integrität und sendete weiterhin Telemetriedaten, während es auf dem Wasser schwamm. SpaceX-Ingenieure werteten dies als die "weichste Landung" in der Geschichte des Programms.

Bei der Mission Flight 14 soll das Raumschiff jedoch nicht im Ozean, sondern direkt zur Startrampe zurückkehren. Dort wird es von einem riesigen Serviceturm namens Mechazilla erwartet. Der Turm wird das 50 Meter lange Raumschiff mitten in der Luft mithilfe seiner beiden riesigen mechanischen Greifarme, den sogenannten "Chopsticks", auffangen.

Auf dem Weg zu einem vollständig wiederverwendbaren System

Es ist erwähnenswert, dass SpaceX die erste Stufe (den Booster) namens Super Heavy bereits zuvor erfolgreich auf diese Weise eingefangen hatte. Das Starship selbst (die Oberstufe) wurde jedoch noch nie auf diese Weise geborgen. Wenn der Test im August erfolgreich verläuft, wird damit die Haupt Hürde auf dem Weg zu einem vollständig wiederverwendbaren überschweren Raumfahrtsystem beseitigt.

Der Hauptvorteil dieser Technologie besteht darin, dass nach der Landung keine komplexen Bergungsarbeiten oder die Suche im Ozean erforderlich sind. Sie können direkt an der Startrampe überprüft und in kürzester Zeit für den nächsten Flug vorbereitet werden. Dies wird die Kosten für den Raumtransport drastisch senken und die Frequenz der Flüge erhöhen.

Diese Nachricht ist auch für Raumfahrtbegeisterte in Usbekistan von großer Bedeutung, da Starship künftig das Haupttransportmittel für die Erforschung des Mondes und die Beförderung der ersten Menschen zum Mars sein soll. Die Tests im August werden zweifellos im Fokus von Technikfans in unserer Region und weltweit stehen.