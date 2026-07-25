SpaceX vor historischem Wendepunkt: Starship soll in der Luft aufgefangen werden

·46·Technologie
SpaceX vor historischem Wendepunkt: Starship soll in der Luft aufgefangen werden

SpaceX unter der Leitung von Elon Musk bereitet sich auf den nächsten revolutionären Schritt in der Raumfahrt vor. Nach dem erfolgreich absolvierten 13. Testflug plant das Unternehmen nun, die 50 Meter hohe Oberstufe der Starship-Raumkapsel direkt in der Luft aufzufangen. Dieser komplexe technologische Prozess könnte im Rahmen der für August erwarteten Mission Flight 14 getestet werden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Wie SpaceX-Gründer Elon Musk auf seinem X-Social-Media-Profil mitteilte, wird das Unternehmen bei dem nächsten Versuch versuchen, das Starship V3 mit Hilfe des Mechazilla-Turs aufzufangen, sofern die Datenanalyse des letzten Fluges keine schwerwiegenden Probleme zeigt. Dies gilt als einer der wichtigsten Meilensteine bei der Wiederverwendung von Raumfahrttechnik.

Mechazilla und die "Chopsticks"-Technologie

Bisher endeten alle Testflüge von Starship mit einer Landung im Ozean. Während beim 12. Test das Raumschiff beim Aufschlag auf das Wasser explodierte, führte Starship V3 beim 13. Flug erstmals eine weiche Landung im Indischen Ozean aus. Dem Bericht von ixbt.com zufolge behielt das Raumschiff seine Integrität und sendete weiterhin Telemetriedaten, während es auf dem Wasser schwamm. SpaceX-Ingenieure werteten dies als die "weichste Landung" in der Geschichte des Programms.

Bei der Mission Flight 14 soll das Raumschiff jedoch nicht im Ozean, sondern direkt zur Startrampe zurückkehren. Dort wird es von einem riesigen Serviceturm namens Mechazilla erwartet. Der Turm wird das 50 Meter lange Raumschiff mitten in der Luft mithilfe seiner beiden riesigen mechanischen Greifarme, den sogenannten "Chopsticks", auffangen.

Auf dem Weg zu einem vollständig wiederverwendbaren System

Es ist erwähnenswert, dass SpaceX die erste Stufe (den Booster) namens Super Heavy bereits zuvor erfolgreich auf diese Weise eingefangen hatte. Das Starship selbst (die Oberstufe) wurde jedoch noch nie auf diese Weise geborgen. Wenn der Test im August erfolgreich verläuft, wird damit die Haupt Hürde auf dem Weg zu einem vollständig wiederverwendbaren überschweren Raumfahrtsystem beseitigt.

Der Hauptvorteil dieser Technologie besteht darin, dass nach der Landung keine komplexen Bergungsarbeiten oder die Suche im Ozean erforderlich sind. Sie können direkt an der Startrampe überprüft und in kürzester Zeit für den nächsten Flug vorbereitet werden. Dies wird die Kosten für den Raumtransport drastisch senken und die Frequenz der Flüge erhöhen.

Diese Nachricht ist auch für Raumfahrtbegeisterte in Usbekistan von großer Bedeutung, da Starship künftig das Haupttransportmittel für die Erforschung des Mondes und die Beförderung der ersten Menschen zum Mars sein soll. Die Tests im August werden zweifellos im Fokus von Technikfans in unserer Region und weltweit stehen.

SpaceXStarshipElon MuskMechazillaRaumfahrt
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Lockheed Martin stellt 500-Millionen-Dollar-Kreditgarantie für ULA bereitLockheed Martin stellt 500-Millionen-Dollar-Kreditgarantie für ULA bereitHeute, 03:50Artemis-2-Astronaut fordert NASA zur Änderung der Mondlandungspläne aufArtemis-2-Astronaut fordert NASA zur Änderung der Mondlandungspläne aufHeute, 02:20Warner Bros. Discovery gegen Amazon: Rechtsstreit um Abwerbung von FührungskräftenWarner Bros. Discovery gegen Amazon: Rechtsstreit um Abwerbung von FührungskräftenHeute, 01:51Phineas Fisher: Der mysteriöse Hacker, der die Spyware-Hersteller in die Knie zwangPhineas Fisher: Der mysteriöse Hacker, der die Spyware-Hersteller in die Knie zwangHeute, 01:29Intel verzeichnet Rekordwachstum seit 15 Jahren: Bedenken hinter dem ErfolgIntel verzeichnet Rekordwachstum seit 15 Jahren: Bedenken hinter dem ErfolgHeute, 01:21Spuren von Außerirdischen: Wissenschaftler schlagen neue Methode zur Signalsuche aus dem All vorSpuren von Außerirdischen: Wissenschaftler schlagen neue Methode zur Signalsuche aus dem All vorHeute, 00:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design