Starlink-Netzwerk wächst: Einer der abgelegensten Orte der Welt mit Internet verbunden

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Starlink-Netzwerk wächst: Einer der abgelegensten Orte der Welt mit Internet verbunden

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX baut die Abdeckung seines Starlink-Satelliteninternets weiter aus. Als Nächstes wurde die mitten im Südatlantik gelegene und zu den abgelegensten bewohnten Orten der Welt gehörende Insel Ascension an das Highspeed-Internetnetz angeschlossen. Dies berichtet ixbt.com unter Berufung auf eine Erklärung des Unternehmens. Laut Ixbt.com berichtet .

Ascension zeichnet sich durch seine geografische Lage aus. Da sie Tausende von Kilometern von den Kontinenten entfernt liegt, wäre der Bau traditioneller Glasfaserkabel oder terrestrischer Telekommunikationsinfrastruktur hier technisch komplex und wirtschaftlich sehr teuer gewesen. Das Starlink-Projekt erweist sich als die einzige effektive Lösung für solche schwer zugänglichen Gebiete.

Ein weiterer Schritt hin zur globalen Abdeckung

SpaceX hat bestätigt, dass nun auf der gesamten Insel, einschließlich ihrer Hauptstadt und Hauptstützpunkt Georgetown, Highspeed-Internet mit geringer Latenz verfügbar ist. Dies ermöglicht lokalen Bewohnern, Forschern und Touristen eine vollständige Integration in den globalen Informationsraum.

Unternehmensspezialisten betonen, dass die Einführung des Starlink-Dienstes in diesem Gebiet Teil der Strategie von SpaceX ist, eine nahtlose Konnektivität auf dem gesamten Planeten zu gewährleisten. Zuvor hatte das Unternehmen seine Dienste bereits auf dem Archipel der Seychellen im Indischen Ozean eingeführt. Solche Projekte beweisen, wie wichtig Satellitentechnologien bei der Überwindung der digitalen Kluft sind.

Auch in Usbekistan ist das Interesse an der Starlink-Technologie groß. Zu einer Zeit, in der die Frage des Aufbaus qualitativ hochwertiger Kommunikation in den bergigen und abgelegenen Dörfern des Landes aktuell bleibt, wird erwartet, dass die globale Aktivität von Unternehmen wie SpaceX die regionale Kommunikationsqualität in Zukunft positiv beeinflussen wird.

Derzeit bedient Starlink Millionen von Nutzern in Dutzenden von Ländern weltweit über eine Konstellation von erdnahen Satelliten. Das Unternehmen fügt jeden Monat neue Regionen zu seiner Karte hinzu und revolutioniert das Internet an Orten, die traditionelle Anbieter nicht erreichen können.

StarlinkSpaceXInternetTechnologieElon Musk
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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