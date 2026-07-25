Internet in Indiens Hauptstadt abgeschaltet: Jugendbewegung rebelliert gegen Regierung

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Internet in Indiens Hauptstadt abgeschaltet: Jugendbewegung rebelliert gegen Regierung

In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi wurden die mobilen Internetdienste aufgrund von Massenunruhen und Jugendprotesten eingeschränkt. Premierminister Narendra Modi sieht sich seit seinem Amtsantritt 2014 zum ersten Mal mit einem so massiven Widerstand der jüngeren Generation konfrontiert. Nach der Eskalation der Lage sah sich die Regierung gezwungen, die Kommunikationsdienste in den zentralen Bezirken zu unterbrechen. Dies berichtet Ixbt.com, berichtet .

Als Hauptantriebskraft dieser Proteste trat eine Studenten- und Jugendbewegung namens „Cockroach Janta Party“ (CJP) auf. Es wird erwartet, dass Verhandlungen zwischen den Führern dieser Bewegung und Regierungsvertretern zur Bewältigung der Krise im Bildungssystem des Landes stattfinden. Laut ixbt.com findet dieses Treffen zu einer Zeit statt, in der die soziale Unzufriedenheit unter Jugendlichen wächst.

Korruption im Bildungssystem und Ankündigung eines Massenhungerstreiks

Ausgelöst wurden die eskalierenden Proteste durch eine Reihe von Skandalen und Verstößen im Prüfungssystem des Landes. Insbesondere hatte der Aktivist Sonam Wangchuk einen 26-tägigen Hungerstreik ausgerufen, um auf die Probleme im Bildungssektor aufmerksam zu machen. Obwohl er seinen Protest beendete, ist das Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber der Regierung nicht gesunken. Die Jugendlichen fordern den Rücktritt des Bildungsministers und grundlegende Reformen des Systems.

Auf Regierungsbeschluss haben Telekommunikationsunternehmen die Datendienste in den zentralen Gebieten von Neu-Delhi eingeschränkt. Diese Maßnahme wurde ergriffen, um die Kommunikation der Demonstranten untereinander und eine weitere Ausweitung der Protestwelle zu verhindern. Solche Maßnahmen werden in den sozialen Medien jedoch als Versuch der Regierung interpretiert, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken.

„Kakerlaken“-Bewegung: Von der Satire zur echten politischen Macht

Die „Kakerlaken“-Bewegung hat eine einzigartige Geschichte auf der politischen Bühne Indiens. Ursprünglich als Satire entstanden, formierte sich diese Bewegung im Mai 2026, nachdem der Oberste Richter des Obersten Gerichtshofs Indiens arbeitslose Jugendliche mit Kakerlaken verglichen hatte. Dieser beleidigende Vergleich schweißte die Jugend zusammen und machte sie zu einer echten politischen Kraft.

Heute ist CJP zur Stimme nicht nur von Studenten, sondern der gesamten „Zoomer“-Generation geworden. Ihre Hauptforderungen umfassen:

  • Beendigung der Korruption im Bildungssystem und transparente Durchführung von Prüfungen;
  • Entwicklung staatlicher Programme zur Lösung des Arbeitslosenproblems;
  • Gewährleistung der Beteiligung von Jugendlichen an politischen Entscheidungsprozessen;
  • Stopp diskriminierenden Verhaltens von Politikern gegenüber Jugendlichen.
Diese Ereignisse in Indien könnten ein deutliches Signal für andere Länder der Region sein. Die rasche Organisation von Jugendlichen über soziale Netzwerke und ihr Widerstand gegen traditionelle politische Institutionen zeigen, dass die Proteststimmung im Zeitalter moderner Technologien eine neue Stufe erreicht hat. Die Lage in Neu-Delhi hat sich noch nicht stabilisiert, und das Ergebnis der Verhandlungen wird voraussichtlich die zukünftige politische Richtung des Landes bestimmen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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