China gelingt ein riesiger Durchbruch im Bereich der Gehirn-Computer-Schnittstellen

Chinesische Wissenschaftler haben ein revolutionäres System vorgestellt, das die Neurointerface-Technologie auf eine neue Stufe hebt. Weltweit zum ersten Mal wurde die Möglichkeit geschaffen, Elektroenzephalogramm-Daten (EEG) von Tausenden Menschen, die sich an verschiedenen Orten befinden, synchron zu erfassen. Diese Entdeckung wird voraussichtlich eine neue Ära beim Training von AI-Modellen auf Basis menschlicher Gehirnsignale einläuten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut dem Sender CCTV wurde diese neue Technologie speziell entwickelt, um die Kommunikation zwischen Gehirn und Computer zu erforschen und Neurosysteme zu verbessern. Bisher wurden solche Experimente in einem begrenzten Rahmen mit nur wenigen Dutzend Freiwilligen durchgeführt. Nun besteht die Möglichkeit, die Daten von Tausenden Teilnehmern gleichzeitig aufzuzeichnen.

Wie wurden die technologischen Hürden überwunden?

Um dieses Ergebnis zu erzielen, mussten die Ingenieure des Projekts zwei äußerst komplexe Probleme lösen. Erstens wurde die Größe der Geräte zur Aufzeichnung von EEG-Signalen erheblich reduziert, ohne dass dies die Messgenauigkeit beeinträchtigte. Dies macht die Geräte alltagstauglicher.

Das zweite und wichtigste Problem war die Datensynchronisation. Da sich die Teilnehmer in verschiedenen Städten und Regionen befanden, wurde sichergestellt, dass alle Geräte trotz Netzwerkverzögerungen bis auf die Millisekunde genau zur gleichen Zeit arbeiten. Dies dient der Erstellung einer extrem präzisen und hochwertigen Datenbasis für AI.

Eine neue Ressource für die Zukunft der Neurosysteme

Experten zufolge ist das Hauptproblem im Bereich der Neurointerfaces heute der Mangel an hochwertigen EEG-Daten. Während riesige Mengen an Texten, Bildern und Videos gesammelt wurden, um universelle AI-Modelle wie ChatGPT zu trainieren, waren Aufzeichnungen über die elektrische Aktivität des menschlichen Gehirns sehr rar und verstreut.

Das neue System ermöglicht es, Tausende Stunden an synchronen EEG-Aufzeichnungen in einer einzigen Sitzung zu sammeln. Dies beschleunigt den Prozess der Erstellung riesiger Datensätze (Datasets) zum Training von AI-Algorithmen um ein Vielfaches. Infolgedessen wird in Zukunft eine neue Generation von Neurosystemen entstehen, die menschliche Gehirnsignale direkt analysieren kann, statt nur auf Text oder Bilder beschränkt zu sein.

Langfristig ebnet diese Technologie den Weg für Systeme, die den kognitiven Zustand des Menschen besser verstehen und fast direkt mit ihm kommunizieren können. Dies könnte nicht nur in der Medizin, sondern in allen Bereichen der Mensch-Computer-Interaktion eine Revolution auslösen.