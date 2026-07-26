AMD verlängert die Lebensdauer der AM5-Plattform: Zen-7-Prozessoren und AM6-Aussichten

·48·Technologie
AMD verlängert die Lebensdauer der AM5-Plattform: Zen-7-Prozessoren und AM6-Aussichten

AMD, einer der führenden Halbleitermarktteilnehmer, plant, den Supportzeitraum für seine AM5-Plattform erheblich zu verlängern. Jüngsten Daten zufolge wird dieser Sockel nicht nur als Basis für aktuelle Generationen dienen, sondern auch für zukünftige Prozessoren auf Basis der Zen-7-Artektur. Dies bedeutet langfristige Stabilität und Aufrüstbarkeit für die Anwender. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Berichten von Ixbt.com zufolge zeigt die aktualisierte Roadmap von AMD, dass Zen-7-Chips die letzte Generation sein werden, die für die AM5-Plattform produziert wird. Erst danach plant das Unternehmen den Wechsel zum neuen AM6-Sockel. Zur Erinnerung: Die AM5-Plattform wurde erstmals 2022 zusammen mit den Ryzen-7000-Prozessoren (Raphael) vorgestellt.

Derzeit arbeiten die Serien Ryzen 8000G und Ryzen 9000 (Granite Ridge) erfolgreich auf dieser Plattform. In der nächsten Phase wird die Veröffentlichung von Prozessoren auf Basis der Zen-6-Architektur mit dem Codenamen Olympic Ridge erwartet. Experten glauben, dass wenn AMD an seinem traditionellen zweijährigen Update-Zyklus festhält, die Zen-7-Desktop-Prozessoren 2029 auf den Markt kommen werden.

Neue Technologien und Sockelwechsel

AMD-Vertreter hatten zuvor versprochen, die AM5-Plattform mindestens bis 2029 zu unterstützen. Obwohl erwartet wird, dass Zen-7-Prozessoren in den fortschrittlichsten A16- oder A14-Fertigungsprozessen von TSMC hergestellt werden, bleiben sie dennoch mit dem aktuellen Sockel kompatibel. Dies ermöglicht Besitzern bestehender Mainboards, die Leistung durch ein einfaches CPU-Upgrade zu steigern, ohne das gesamte System austauschen zu müssen.

Der Strategie des Unternehmens zufolge erfolgt ein Sockelwechsel nur bei ernsthaftem technologischem Bedarf. Beispiele hierfür sind:

  • Der Übergang zum DDR6-RAM-Standard;
  • Die Einführung einer neuen Generation der PCI Express-Schnittstelle;
  • Die Notwendigkeit einer grundlegenden Änderung des Stromversorgungssystems.
Die Zen-7-Architektur soll Hochgeschwindigkeits-Speichermodule wie MRDIMM und LPDDR5X unterstützen sowie ACE-Befehle (AI Compute Extensions) für KI-Workloads einführen. Es wird jedoch erwartet, dass der Speichercontroller weiterhin beim DDR5-Standard bleibt, was der Hauptfaktor für die Aufrechterhaltung der Kompatibilität mit AM5 ist.

Wann kommt die Ära von AM6 und DDR6?

Analystenprognosen zufolge wird die neue AM6-Plattform erst zeitgleich mit der Zen-8-Architektur debütieren, d. h. nach 2029. Diese neue Plattform wird den DDR6-Speicherstandard und andere fortgeschrittene Technologien integrieren, die über die Möglichkeiten des aktuellen Sockels hinausgehen. Dies gilt für AMD-Nutzer als weitaus kostengünstigerer Weg im Vergleich zu Intel-Plattformen, da das konkurrierende Unternehmen den Sockel meist alle zwei Generationen wechselt.

Zusammenfassend ist diese Entscheidung von AMD auch für die Nutzer auf dem lokalen Markt sehr vorteilhaft. In Zeiten hoher Preise für Computerkomponenten bleibt die Möglichkeit erhalten, ein einziges Mainboard 7-8 Jahre lang zu nutzen und durch reines CPU-Aufrüsten mit modernen Spielen und Anwendungen zu arbeiten. Dies macht die AM5-Plattform zur besten Wahl für langfristige Investitionen.

AMDRyzenZen 7AM5Technologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Minecraft-Systemanforderungen zum ersten Mal seit 17 Jahren stark erhöhtMinecraft-Systemanforderungen zum ersten Mal seit 17 Jahren stark erhöhtHeute, 00:23Juli-Update für Samsung Galaxy A57 und Galaxy A27 veröffentlichtJuli-Update für Samsung Galaxy A57 und Galaxy A27 veröffentlichtGestern, 23:58NASA in der Personalriesenkrise: Jeder fünfte Mitarbeiter hat die Agentur verlassenNASA in der Personalriesenkrise: Jeder fünfte Mitarbeiter hat die Agentur verlassenGestern, 23:23Eine neue Ära in Londons Startup-Welt: Lift House gegen den traditionellen Silicon-Valley-StilEine neue Ära in Londons Startup-Welt: Lift House gegen den traditionellen Silicon-Valley-StilGestern, 22:24Lufttaxi in Astana abgehoben: Was kommt als Nächstes?Lufttaxi in Astana abgehoben: Was kommt als Nächstes?Gestern, 22:23Neuer Graphen-Ersatz: Wissenschaftler machen bahnbrechende Entdeckung in der MXene-KlasseNeuer Graphen-Ersatz: Wissenschaftler machen bahnbrechende Entdeckung in der MXene-KlasseGestern, 21:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design