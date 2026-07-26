AMD verlängert die Lebensdauer der AM5-Plattform: Zen-7-Prozessoren und AM6-Aussichten

AMD, einer der führenden Halbleitermarktteilnehmer, plant, den Supportzeitraum für seine AM5-Plattform erheblich zu verlängern. Jüngsten Daten zufolge wird dieser Sockel nicht nur als Basis für aktuelle Generationen dienen, sondern auch für zukünftige Prozessoren auf Basis der Zen-7-Artektur. Dies bedeutet langfristige Stabilität und Aufrüstbarkeit für die Anwender. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Berichten von Ixbt.com zufolge zeigt die aktualisierte Roadmap von AMD, dass Zen-7-Chips die letzte Generation sein werden, die für die AM5-Plattform produziert wird. Erst danach plant das Unternehmen den Wechsel zum neuen AM6-Sockel. Zur Erinnerung: Die AM5-Plattform wurde erstmals 2022 zusammen mit den Ryzen-7000-Prozessoren (Raphael) vorgestellt.

Derzeit arbeiten die Serien Ryzen 8000G und Ryzen 9000 (Granite Ridge) erfolgreich auf dieser Plattform. In der nächsten Phase wird die Veröffentlichung von Prozessoren auf Basis der Zen-6-Architektur mit dem Codenamen Olympic Ridge erwartet. Experten glauben, dass wenn AMD an seinem traditionellen zweijährigen Update-Zyklus festhält, die Zen-7-Desktop-Prozessoren 2029 auf den Markt kommen werden.

Neue Technologien und Sockelwechsel

AMD-Vertreter hatten zuvor versprochen, die AM5-Plattform mindestens bis 2029 zu unterstützen. Obwohl erwartet wird, dass Zen-7-Prozessoren in den fortschrittlichsten A16- oder A14-Fertigungsprozessen von TSMC hergestellt werden, bleiben sie dennoch mit dem aktuellen Sockel kompatibel. Dies ermöglicht Besitzern bestehender Mainboards, die Leistung durch ein einfaches CPU-Upgrade zu steigern, ohne das gesamte System austauschen zu müssen.

Der Strategie des Unternehmens zufolge erfolgt ein Sockelwechsel nur bei ernsthaftem technologischem Bedarf. Beispiele hierfür sind:

Der Übergang zum DDR6-RAM-Standard;

Die Einführung einer neuen Generation der PCI Express-Schnittstelle;

Die Notwendigkeit einer grundlegenden Änderung des Stromversorgungssystems.

Die Zen-7-Architektur soll Hochgeschwindigkeits-Speichermodule wie MRDIMM und LPDDR5X unterstützen sowie ACE-Befehle (AI Compute Extensions) für KI-Workloads einführen. Es wird jedoch erwartet, dass der Speichercontroller weiterhin beim DDR5-Standard bleibt, was der Hauptfaktor für die Aufrechterhaltung der Kompatibilität mit AM5 ist.

Wann kommt die Ära von AM6 und DDR6?

Analystenprognosen zufolge wird die neue AM6-Plattform erst zeitgleich mit der Zen-8-Architektur debütieren, d. h. nach 2029. Diese neue Plattform wird den DDR6-Speicherstandard und andere fortgeschrittene Technologien integrieren, die über die Möglichkeiten des aktuellen Sockels hinausgehen. Dies gilt für AMD-Nutzer als weitaus kostengünstigerer Weg im Vergleich zu Intel-Plattformen, da das konkurrierende Unternehmen den Sockel meist alle zwei Generationen wechselt.

Zusammenfassend ist diese Entscheidung von AMD auch für die Nutzer auf dem lokalen Markt sehr vorteilhaft. In Zeiten hoher Preise für Computerkomponenten bleibt die Möglichkeit erhalten, ein einziges Mainboard 7-8 Jahre lang zu nutzen und durch reines CPU-Aufrüsten mit modernen Spielen und Anwendungen zu arbeiten. Dies macht die AM5-Plattform zur besten Wahl für langfristige Investitionen.