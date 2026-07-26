José Mourinho blockiert Vinicius-Junior-Transfer: Arsenals Plan in Gefahr

Der Londoner Klub Arsenal zeigt großes Interesse an der Verpflichtung von Real-Madrid-Stürmer Vinicius Junior. Doch José Mourinho, der auf die Trainerbank der „Königlichen“ zurückgekehrt ist, hat ein striktes Veto gegen den Transfer des brasilianischen Stars eingelegt. Diese Entscheidung könnte eines der größten Sommerziele der „Gunners“ zunichte machen. Das berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Informationen des Telegraph hat der portugiesische Trainer der Vereinsführung mitgeteilt, dass Vinicius Junior unverkäuflich ist. Mourinho hat die Absicht, das Rückgrat der Mannschaft zu erhalten, und betrachtet den brasilianischen Fußballer neben Kylian Mbappé und Jude Bellingham als integralen Bestandteil der Zukunft des Vereins. Obwohl es auf dem Transfermarkt verschiedene Gerüchte gibt, will der Coach für Stabilität in Madrid sorgen.

Arsenals Ambitionen und die Situation auf dem Transfermarkt

Mikel Arteta plante, den Kader nach den Misserfolgen der vergangenen Saison deutlich zu verstärken. Laut Goal.com betonte der Trainer nach dem Champions-League-Aus, dass der Klub auf dem Transfermarkt klüger und schneller agieren müsse. Das Interesse an Vinicius Junior zeigt, welch hohe Ziele der Londoner Klub anstrebt.

Bisher war Arsenal auf dem Transfermarkt nicht so aktiv wie erwartet. Der Klub verpflichtete Christos Tzolis für 34 Millionen Pfund und Torhüter Illan Meslier. Im Rennen um Morgan Rogers musste man sich jedoch Chelsea geschlagen geben. Der Transfer eines Weltklasse-Stars wie Vinicius hätte ein echter Wendepunkt für das Team sein können.

Vinicius Juniors aktueller Vertrag bei Real Madrid läuft im Juni kommenden Jahres aus. Die Verhandlungen über einen neuen Kontrakt stocken derzeit. Als Hauptgrund dafür werden die finanziellen Forderungen des Spielers genannt. Berichten zufolge fordert der brasilianische Stürmer ein Gehalt, das dem von Kylian Mbappé nahekommt, was das interne Gehaltsgefüge des Vereins beeinflussen könnte.

Dennoch besteht José Mourinho darauf, dass der Spieler trotz der finanziellen Differenzen zwischen ihm und dem Verein gehalten werden muss. Obwohl sich das Verhältnis zwischen Trainer und Spieler aufgrund von Meinungsverschiedenheiten in der Vorsaison etwas abgekühlt hat, schätzt Mourinho sein Talent aus sportlicher Sicht sehr.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Real Madrid in den kommenden Monaten eine Entscheidung bezüglich Vinicius' Vertrag treffen muss. Andernfalls besteht das Risiko, dass der Spieler ablösefrei geht oder sein Marktwert sinkt. Arsenal wird indessen gezwungen sein, andere Optionen zur Verstärkung des Angriffs zu prüfen, da Mourinhos harte Haltung diesen Transfer nahezu unmöglich macht.