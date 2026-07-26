Turins Juventus beabsichtigt, den Torraum vor Ende des Sommertransferfensters zu verstärken. Nach einem Freundschaftsspiel gegen den belgischen Klub Standard Lüttich äußerte sich Cheftrainer Luciano Spalletti zu Kaderveränderungen und der Torhüterfrage. Das Hauptziel ist die Verpflichtung von Emiliano Martinez, der mit der argentinischen Nationalmannschaft Weltmeister wurde. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Berichten von Goal.com zufolge hat die Führung des Turiner Klubs den Kampf um den Torhüter von Aston Villa noch nicht aufgegeben. Spalletti betonte die Notwendigkeit, den Konkurrenzkampf im Team zu erhöhen, und gab offen zu, dass ein neuer Torhüter gesucht wird. Seinen Worten zufolge verfügt das Team zwar derzeit über zwei Torhüter, aber der Kader braucht frisches Blut und einen Spieler mit viel Erfahrung.

Vorsicht auf dem Transfermarkt und finanzielle Situation

Obwohl Emiliano Martinez für Juventus ein vorrangiges Ziel bleibt, agiert der Klub in finanziellen Angelegenheiten vorsichtig. Spalletti wies darauf hin, dass die Möglichkeiten, auf dem Transfermarkt große Summen auszugeben, begrenzt sind. Aston Villa fordert rund 10 bis 15 Millionen Euro für seinen Star, aber die „Alte Dame“ hofft, diesen Preis auf 5 bis 6 Millionen Euro drücken zu können.

Martinez' aktueller Vertrag läuft bis 2029, und er verdient in England 7 Millionen Euro pro Jahresgehalt. Juventus möchte eine Einigung erzielen, indem man dem argentinischen Torhüter einen Dreijahresvertrag anbietet und im Gegenzug das Gehalt leicht reduziert. Der Spieler selbst verhehlt nicht, dass er bereit für neue Herausforderungen ist und sich in der italienischen Serie A beweisen möchte.

Konkurrenten und mögliche Abgänge

Neben Martinez stehen noch andere Kandidaten auf der Liste von Juventus. Unter ihnen werden folgende Torhüter genannt:

Guglielmo Vicario (Tottenham)

Zion Suzuki (Parma)

Vanja Milinkovic-Savic (Napoli)

Noah Atubolu (Freiburg)

Dennoch wird Emiliano Martinez den anderen Kandidaten vorgezogen, vor allem wegen seines Charakters und seiner Führungsqualitäten in der Kabine. Es wird erwartet, že seine Erfahrung der Abwehrreihe des Teams zusätzliches Selbstvertrauen verleiht.

Die Ankunft eines neuen Torhüters bedeutet den Abschied eines der aktuellen Torhüter des Teams — entweder Michele Di Gregorio oder Mattia Perin. Während es Interesse an Di Gregorio vom türkischen Klub Beşiktaş gab, denkt Perin über einen Vereinswechsel nach, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Derzeit arbeiten Sportdirektor Cristiano Giuntoli und die Vereinsführung an dieser Transferkette.

Weniger als einen Monat vor Beginn der neuen Saison der italienischen Meisterschaft hat sich Juventus zum Ziel gesetzt, den Kader vor dem Spiel gegen Frosinone komplett zu formen. Der Transfer von Emiliano Martinez bleibt einer der wichtigsten und erwarteten Schritte in dieser Hinsicht.