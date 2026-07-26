Der längste Flug der Welt: Airbus A350-1000ULR erstmals in Australien gelandet

Eine neue Ära in der Luftfahrt beginnt: Das von Airbus speziell entwickelte Flugzeug A350-1000ULR (Ultra Long Range) hat seinen ersten Testflug erfolgreich absolviert und ist in Australien gelandet. Dieser Nonstop-Flug von Toulouse in Frankreich nach Melbourne dauerte 19 Stunden und 13 Minuten. Dieses Ereignis ist ein wichtiger Meilenstein für das Großprojekt von Qantas namens „Project Sunrise“. Dies berichtet Ixbt.com, berichtet .

Dieser historische Flug stand im Zentrum der Aufmerksamkeit nicht nur von Fachleuten, sondern von Luftfahrtfans weltweit. Laut Daten von Flightradar24 verfolgten fast 3 Millionen Menschen die Bewegung des Flugzeugs online. Derzeit absolviert das Flugzeug ein 75- bis 80-stündiges Gesamttestprogramm, wobei sich nur 9 Crewmitglieder an Bord befanden.

Technologische Innovationen und „Live“-Tests

Anstelle von Passagieren wurden über tausend spezielle Sensoren im Inneren des Flugzeugs installiert, die Temperatur, Druck, Lärmpegel und Vibrationen in Echtzeit messen. Ingenieure installierten wärmeerzeugende Systeme an den Sitzen, um die Bedingungen so realistisch wie möglich zu gestalten. Dieses System simulierte die von Hunderten von Menschen in der Kabine abgegebene Wärme, um die Effizienz der Klimaanlage und der Klimasteuerung zu testen.

Der wichtigste technische Vorteil des Modells A350-1000ULR ist sein zusätzlicher 20.000-Liter-Kraftstofftank. Dank dieser Reserve kann das Flugzeug bis zu 22 Stunden lang ununterbrochen in der Luft bleiben. Solche Leistungsdaten ermöglichen es, Entfernungen zu überbrücken, die für die reguläre Passagierluftfahrt zuvor als unmöglich galten.

Zukunftspläne und Annehmlichkeiten

Qantas plant, ab 2027 Direktflüge von Sydney nach London und New York einzuführen. Diese Strecken werden die längsten regulären Routen der Luftfahrtgeschichte sein. Das Unternehmen hat insgesamt 12 solcher Flugzeuge bestellt. Jedes Flugzeug ist für 238 Passagiere ausgelegt und bietet folgende Annehmlichkeiten:

6 First-Class-Luxussuiten;

52 Business-Class-Luxussitze;

40 Premium-Economy-Class-Sitze;

140 Economy-Class-Plätze.

Zudem wird an Bord eine spezielle Zone eingerichtet, in der sich Passagiere während des langen Fluges bewegen und dehnen können. Dies ist von großer Bedeutung für die Gesundheit und den Komfort der Fluggäste.

Die nächste Testphase ist für den 27. Juli angesetzt, bei der das Flugzeug von Australien nach Europa zurückfliegen wird. Während dieses etwa 23-stündigen Fluges werden Experten die Belastbarkeit des Treibstofftransfersystems und der Klimasteuerung auf Langstrecken erneut auf die Probe stellen.