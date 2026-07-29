Manchester City intensiviert Verhandlungen über Ayyoub-Bouaddi-Transfer

Der amtierende englische Meister Manchester City hat einen ernsthaften Schritt unternommen, um die Dienste des Mittelfeldspielers Ayyoub Bouaddi von OSC Lille zu verpflichten. Wie Sky Sports berichtet, haben die Citizens ihren Hauptkonkurrenten Arsenal im Transferrennen überholt und sich einen deutlichen Vorteil in den Verhandlungen verschafft. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Zuvor galt der Londoner Klub als klarer Favorit auf die Verpflichtung des talentierten Spielers. Die Fokussierung der Arsenal-Führung auf den Transfer von Bruno Guimarães gab Manchester City jedoch die Gelegenheit, das Geschehen zu kontrollieren. Infolgedessen wurden die Bedingungen für einen persönlichen Vertrag mit dem 18-jährigen Spieler bereits vollständig vereinbart.

Verhandlungen und finanzielle Details

Derzeit laufen die Gespräche zwischen den Vereinen fast ununterbrochen. Manchester-City-Sportdirektor Hugo Viana und Lille-Präsident Olivier Létang halten den Kontakt eher über regelmäßige Telefonanrufe als über formelle Treffen. Obwohl der englische Klub bereits mehrere mündliche Angebote abgegeben hat, lehnte die französische Seite diese alle ab, um das bestmögliche Geschäft für ihr Eigengewächs herauszuholen.

Lille bleibt bei seinen finanziellen Forderungen hart und fordert eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro für den Spieler. Manchester City plant seinerseits, den Transfer für rund 90 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen abzuschließen. Bisher bleibt diese finanzielle Differenz das Haupt Hindernis zwischen den beiden Vereinen.

Die Zukunft des Spielers und internationale Einsätze

Ayyoub Bouaddis aktueller Vertrag bei Lille läuft noch bis zum 30. Juni 2029. Dennoch gibt es keine Probleme bezüglich der persönlichen Einigung des Spielers. Er hat dem von Manchester City angebotenen lukrativen Vertrag bis Juni 2031 zugestimmt und seine volle Bereitschaft zum Wechsel zum neuen Team erklärt.

Trotz seines jungen Alters hat der Mittelfeldspieler in dieser Saison bereits 96 Pflichtspiele für Lille absolviert und 4 Torvorlagen gegeben. Zudem erregte er durch seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft mit der marokkanischen Nationalmannschaft weltweit Aufmerksamkeit. Obwohl sein Team im Viertelfinale mit 2:0 gegen Frankreich verlor, reichte Bouaddis souveräne Leistung im Mittelfeld aus, um das Interesse von Manchester City zu wecken.