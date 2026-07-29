Cyera übernimmt Oasis Security zum Schutz von KI-Agenten

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Cyera übernimmt Oasis Security zum Schutz von KI-Agenten

Das Datensicherheitsunternehmen Cyera hat eine Absichtserklärung zur Übernahme des Start-ups Oasis Security für rund 1 Milliarde US-Dollar unterzeichnet, um die Sicherheit angesichts der rasanten Verbreitung von KI-Agenten zu gewährleisten. Berichten von TechCrunch und ixbt.com zufolge soll dieser Großdeal hauptsächlich in bar und der Rest in Cyera-Aktien abgewickelt werden, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Das 2022 gegründete Unternehmen Oasis Security ist auf nicht-menschliche Identitäten, primär KI-Agenten, spezialisiert. Das rasante Wachstum von KI-Agenten in Unternehmensumgebungen erfordert heute den Einsatz spezieller Cybersicherheitssoftware, die deren Verhalten kontinuierlich überwacht und Zugriffsrechte auf andere Anwendungen sicher verteilt.

Eine Ära aktiver Konsolidierung im Cybersicherheitsmarkt

Im Laufe seiner Geschäftstätigkeit hatte Oasis insgesamt rund 195 Millionen US-Dollar an Investitionen von namhaften Investoren wie Accel, Craft Ventures und Cyberstarts eingesammelt. Diese Akquisition zeigt deutlich die stark steigende Nachfrage auf dem Markt nach Cybersicherheitsanbietern, die Unternehmen vor KI-gestützten Bedrohungen schützen.

Zudem hatte Cyera kürzlich 600 Millionen US-Dollar auf Basis einer Bewertung von 12 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Die beiden Unternehmen, die gemeinsame Investoren haben, streben an, ihre Fähigkeiten künftig zu bündeln. Cyera hat in letzter Zeit auch aktiv andere Start-ups übernommen.

Auf dem Weg zu einer einheitlichen Sicherheitsplattform

Nach Abschluss der Fusion plant das Cyera-Management, die Technologien von Oasis vollständig in eine einheitliche Identitäts- und Datensicherheitsplattform zu integrieren. Dies wird es Unternehmen ermöglichen, ihre digitalen Vermögenswerte und modernen intelligenten Systeme noch zuverlässiger vor externen und internen Risiken zu schützen.

Berichten zufolge hat Cyeras jährlich wiederkehrender Umsatz zwar 150 Millionen US-Dollar überschritten, profitabel arbeitet die Organisation derzeit jedoch noch nicht. Der fünf Jahre alte Datensicherheitsgigant hat bis dato insgesamt rund 2,3 Milliarden US-Dollar an Kapital eingesammelt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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