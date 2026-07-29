Ehemaliger Perplexity-Mitarbeiter stellt Polar-Browser für Wissensarbeit vor

Der Markt für KI-Spezialbrowser befindet sich in einer rasanten Entwicklungsphase, jedoch verändert sich sein Hauptfokus. Einst auf alltägliche Aufgaben von Normalverbrauchern ausgerichtet, streben Projekte heute nach tieferer Spezialisierung und Automatisierung. Wie TechCrunch berichtet, hat das vom ehemaligen Perplexity-Mitarbeiter gegründete Startup Polar einen neuen KI-Browser speziell für Wissensarbeiter vorgestellt und eine Startfinanzierung von 5,7 Millionen USD eingeworben. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Evolution der KI-Browser

Laut ixbt.com und anderen Technologiequellen haben große und kleine Unternehmen in den letzten Jahren versucht, KI direkt in Browser zu integrieren, um die Websurf-Oberfläche zu erobern. OpenAI hat sein Projekt Atlas eingestellt, während The Browser Company von Atlassian übernommen und den Browser Dia auf Produktivitätsfragen ausgerichtet hat. Auch Firefox geriet in die Kritik, obwohl es seinen Nutzern bei den KI-Bemühungen eine Abschaltoption bot.

Im laufenden Jahr hat sich der Fokus auf Agenten und Automatisierungsprozesse verlagert. Startups wie Strawberry, Browser Use und Aside entwickeln agentenbasierte Browser. Selbst das Comet-Projekt von Perplexity bewegt sich schrittweise in Richtung der Bereitstellung von Browser-Agenten. Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen ist das Startup Polar entstanden.

Eine Lösung für den Wissenssektor und professionelle Aufgaben

Kevin Jiang, CEO von Polar, betonte, dass KI-Browser der ersten Generation versuchten, das gewohnte Suchverhalten der Nutzer zu verändern und Chats für Aufgaben wie Reisebuchungen zu nutzen, was sich langfristig jedoch nicht als solides Fundament erwies. Normale Verbraucher buchen nicht jeden Tag oder jede Woche Flugtickets, weshalb der Wert solcher Browser für die Massennutzung eher gering war.

Aus diesem Grund richtet Polar sein Augenmerk nicht auf Massenkonsumenten, sondern auf den Bereich, in dem KI-Agenten wirklich wertvoll sind: Wissensarbeiter. Mithilfe des neuen Browser können Nutzer Arbeitsabläufe planen, Suchanfragen speichern und Aufgaben an Agenten übertragen, die auf offenen Tabs basieren.

Funktionen und Finanzierung

Das Unternehmen betont, dass der Browser auch von Nutzern ohne technische Vorkenntnisse problemlos bedient werden kann. Er kann in Bereichen wie Vertrieb, Personalwesen, Marketing, Forschung und Geschäftsbetrieb unterstützen. Die von Madrona angeführte Finanzierungsrunde in Höhe von 5,7 Millionen USD war ein wichtiger Meilenstein für das Startup.

Die Nutzung des Browsers ist kostenlos, wobei für KI-Aufgaben tägliche Gratis-Credits bereitgestellt werden.

Für Nutzer, die höhere Limits wünschen, gibt es Abonnementtarife ab 20 USD pro Monat.

Derzeit nutzen die meisten Basis-Anwender den Polar-Browser zusätzlich zu ihrem Hauptbrowser rein zur Aufgabenautomatisierung.

Das Hauptziel des Startups ist es, ein Automatisierungswerkzeug zu werden, und es ist überzeugt, dass der Browser dafür derzeit das optimalste Mittel ist. Nichtsdestotrotz ist das Unternehmen offen dafür, auch andere Wege wie die Computersteuerung zu erkunden. Laut Sabrina Albert, Partnerin bei Madrona, stellt die Aufgabenautomatisierung für Wissensarbeiter einen riesigen Markt dar.