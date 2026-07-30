Hims & Hers in den USA wegen Weitergabe von Nutzer-Medizinzelldaten beschuldigt

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Hims & Hers in den USA wegen Weitergabe von Nutzer-Medizinzelldaten beschuldigt

Die US-Handelskommission (FTC) hat eine Klage gegen die große Gesundheits- und Telemedizinplattform Hims & Hers eingereicht. Dieser Schritt erfolgt aufgrund der unbefugten Weitergabe von persönlichen und vertraulichen medizinischen Daten der Verbraucher an große Technologiegiganten wie Meta und Snap sowie wegen Irreführung der Kunden bezüglich der Datenschutzrichtlinie, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Laut ixbt.com liefert das börsennotierte Unternehmen Hims & Hers verschreibungspflichtige Medikamente für sexuelle Gesundheit, psychische Gesundheit, Gewichtsmanagement und andere sensible Bereiche. Infolgedessen verwaltet die Plattform eine riesige und äußerst sensible Datenbank mit persönlichen Informationen ihrer Kunden. Es wurde jedoch festgestellt, dass das Unternehmen spezielle Codes auf seiner Website installiert hat, um das Verhalten von Werbetreibenden zu untersuchen.

Tracker zur Übertragung vertraulicher Daten

In der bei einem Bundesgericht in Kalifornien eingereichten offiziellen Klage wird betont, dass Hims & Hers Pixel-Tracker auf seinen Seiten platziert hat, die von Plattformen wie Meta, Snap, Microsoft, Pinterest, Reddit und X bereitgestellt wurden. Diese Tools erfassten heimlich gesundheitsbezogene Daten der Nutzer und übertrugen sie an externe Unternehmen, was den Regeln in der eigenen Datenschutzrichtlinie des Unternehmens völlig widerspricht.

Außerdem ergaben FTC-Untersuchungen, dass das Unternehmen jede Aktion und jeden Klick der Nutzer auf der Website mithilfe von Meta-Tools verfolgt hat. Darüber hinaus beschuldigt die Regulierungsbehörde Hims & Hers betrügerischer Abrechnungspraktiken und Bedingungen, die es den Kunden erschweren, Abonnements zu kündigen.

Die offizielle Antwort des Unternehmens und der allgemeine Trend

Die Führung von Hims & Hers wies die Vorwürfe der FTC in einer veröffentlichten Erklärung nicht direkt zurück. Das Unternehmen betonte, dass seine Datenschutzrichtlinie deutlich zeige, wie Nutzer wählen können, ob ihre Daten verwendet werden, und erklärte, dass es an seiner Position festhalten und sich im Gerichtsverfahren verteidigen werde.

Es ist erwähnenswert, dass US-Regulierungsbehörden in den letzten Jahren hart gegen das Weiterleiten personenbezogener Daten von Gesundheits-Startups an Dritte vorgegangen sind. Die FTC hatte zuvor ähnliche Maßnahmen gegen Plattformen wie Cerebral, Monument, GoodRx und BetterHelp ergriffen.

Experten sind der Ansicht, dass der missbräuchliche Einsatz solcher Pixel-Tracker oder Fehler bei deren Konfiguration zum Durchsickern vertraulicher Daten von Tausenden von Menschen führen. Beispielsweise enthüllte TechCrunch im Jahr 2024, dass auch der US-Postdienst solche Tracker auf seiner Website verwendet hatte, um Heimadressen von Nutzern an Unternehmen wie Meta und Snap weiterzugeben.

Hims & HersFTCMetaMedizinische DatenDatenschutz
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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