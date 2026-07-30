Netflix erwirbt The Walking Dead-Universum für 500 Millionen Dollar

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Netflix erwirbt The Walking Dead-Universum für 500 Millionen Dollar

Netflix, der weltweit führende Streaming-Dienst, hat einen der größten Lizenzverträge seiner Geschichte abgeschlossen. Wie AMC Global Media mitteilt, haben die Parteien einen mehrjährigen globalen Vertrag im Wert von 500 Millionen Dollar unterzeichnet, der das berühmte «The Walking Dead»-Universum Zuschauern weltweit zugänglich macht. Diese Vereinbarung ist von strategischer Bedeutung sowohl für die Plattform als auch für den gesamten Fernsehmarkt. Das berichtet Techcrunch.com. berichtet darüber.

Laut ixbt.com hat sich Netflix im Rahmen der neuen Vereinbarung die Rechte zur Ausstrahlung von insgesamt 371 Episoden gesichert, darunter die originale «The Walking Dead»-Serie und alle sechs Spin-offs. Bemerkenswert ist, dass Netflix zwar seit 2011 in den USA die exklusive Heimat für dieses Survival-Drama war, diese Inhalte nun aber auch zusätzliche Märkte wie Großbritannien, Italien, Australien und Neuseeland erreichen werden.

Vertragsdetails und Finanzkennzahlen

Dieser Preis von 500 Millionen Dollar gilt als einer der teuersten Fernseh-Lizenzverträge der letzten Jahre. Zum Vergleich: HBO Max zahlte 2020 425 Millionen Dollar, um die Serie «Friends» von Netflix auf die eigene Plattform zu holen. Das Besondere an diesem Deal ist jedoch, dass Netflix keine exklusiven Rechte besitzen wird und den Streaming-Zugang mit der AMC+ Plattform teilt. Damit findet das über zehn Jahre währende Monopol des Unternehmens an der Serie ein Ende.

Dieser Schritt erfolgt zu einer Zeit, in der jüngste Daten zeigen, dass Netflix-Abonnenten abwandern, ohne auf die zweite Staffel neuer Serien zu warten. Aus Hunderte von Episoden bestehende Franchises erweisen sich als wesentlich sicherere und zuverlässigere Wahl, um Zuschauer zu binden und die Gesamtzuschauerzeit zu erhöhen. Um seine Präsenz zu sichern, hatte Netflix zuvor bereits die Rechte an beliebten Shows wie «The Office» und «Sesame Street» erworben.

Spin-offs und Zukunftspläne

Ab 2027 haben Netflix-Abonnenten weltweit vollen Zugriff auf alle Spin-offs des Franchises. Bis dahin können Zuschauer folgende Projekte verfolgen:

  • Fear the Walking Dead
  • World Beyond
  • Tales of the Walking Dead
  • Dead City (Staffel 3)
  • Daryl Dixon (letzte Staffel hat 2027 Premiere)
  • The Ones Who Live
AMC Networks gab diesen Netflix-Deal am Mittwoch in seinem Quartalsfinanzbericht bekannt. Medienberichten zufolge hat dieser Großauftrag dazu gedient, die Finanzprognosen des Unternehmens für den kommenden Zeitraum zu verbessern und der Aktie einen positiven Schub zu geben.

NetflixThe Walking DeadStreamingSerieAMC Networks
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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