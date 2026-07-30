Mike Tyson lüftet Geheimnis: Wer war sein wahres Idol statt Muhammad Ali?

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Mike Tyson lüftet Geheimnis: Wer war sein wahres Idol statt Muhammad Ali?

Der ehemalige unumstrittene Schwergewichtsweltmeister und Boxlegende Mike Tyson hat alle überrascht, indem er zugab, dass nicht Muhammad Ali sein Lieblingsboxer war. „Iron Mike“ nannte eine andere Boxlegende als sein echtes Vorbild.

Zamin.uz berichtet über die Details dieses unerwarteten Geständnisses und die Gründe für Tysons Wahl, basierend auf dem Interview der amerikanischen Legende mit ESNEWS.

Historische Wahl: Roberto Durán

Mike Tyson fiel seine Wahl auf den viermaligen Weltmeister in verschiedenen Gewichtsklassen und die panamaische Legende Roberto Durán. Tyson betonte, dass er sich Durán schon in seiner Jugend sehr nahe gefühlt habe.

Der Hauptgrund dafür ist, dass beide ihre Kindheit unter schwierigen Bedingungen und in Armut verbracht haben.

— Roberto Durán. Er ist wie ich in Armut aufgewachsen. Ich war nicht so gut aussehend und charmant wie Muhammad Ali, ich war ein Junge von der Straße. Deshalb wollte ich wie Durán sein – er war mein einzigartiges Vorbild, — sagte Mike Tyson.

Das Foto zeigt Tysons und Duráns Jugendjahre, ihre in schwierigen Verhältnissen verbrachte Kindheit und Momente von Kämpfen im Ring.

Ali, Durán und das Interesse am Boxen

Zuvor hatte Tyson erklärt, dass genau Muhammad Ali in ihm das erste Interesse am Boxen geweckt habe. Seinen Aussagen zufolge waren es jedoch Roberto Durán und Sugar Ray Leonard, die ihn dazu brachten, unbedingt in den Ring steigen zu wollen.

Tyson hebt besonders hervor, dass der Stil des panamaischen Athleten seiner eigenen Natur sehr nahestand:

  • Offensives Boxen

  • Ständiger Druck

  • Bereitschaft zum harten Schlagabtausch

Duráns Image als Typ „von der Straße“ lag Tysons Herz näher.

Durán – Die Legende der „Hands of Stone“

Roberto Durán, mit dem Spitznamen „Hands of Stone“, wurde Weltmeister im Leichtgewicht, Weltergewicht, Halbmittelgewicht und Mittelgewicht. Einer seiner glänzendsten Siege war sein erster Kampf gegen Sugar Ray Leonard im Jahr 1980.

Durán kämpfte fast ein halbes Jahrhundert lang im Profi-Ring. Seine Bilanz umfasst 103 Siege, 16 Niederlagen und 70 K.o.-Siege. Im Jahr 2007 wurde er in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen.

Hauptdatentabelle

Kategorie / Information

Details

Legendärer Boxer

Mike Tyson

Lieblingsboxer

Roberto Durán

Grund für die Bewunderung

Gemeinsame Vergangenheit (Armut, Erziehung auf der Straße), aggressiver Stil

Muhammad Alis Rolle

Weckte das erste Interesse am Boxen

Roberto Duráns Erfolge

Vierfach-Weltmeister, „Hands of Stone“, 103 Siege, Hall-of-Fame-Mitglied

Mike Tysons Hauptleistung

Jüngster Schwergewichtschampion der Geschichte (mit 20 Jahren)

Mike Tysons Bekenntnis zu seinem Lieblingsboxer und Roberto Duráns legendäre Karriere gehören zu den brisantesten Themen in der Boxwelt.

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Finden Sie Tysons Wahl gerecht? Wer ist Ihr Lieblingsboxer? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken und Vermutungen in den Kommentaren!

Mike TysonMuhammad AliRoberto DuránSugar Ray Leonard
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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