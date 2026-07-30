UFC-Star versuchte, seine Frau mit dem Auto anzufahren: Anklage und Festnahme

Der ehemalige UFC-Titelaspirant und heutige Analyst Anthony Smith geriet in den USA nach einem schweren Familienstreit ins Zentrum eines Strafverfahrens. Der 38-jährige Sportler wurde wegen drei schwerer Straftaten verhaftet. Der Vorfall ereignete sich während eines Festivals im US-Bundesstaat Nebraska.

Zamin.uz berichtet über die genauen Details dieser schockierenden Nachricht und die Ereignisse, die zu den Anschuldigungen gegen den Sportler führten.

Todesschrofe und Entführungsversuch: Der Konflikt während des Festivals

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Sarpy County ereignete sich der schreckliche Vorfall am 26. Juli während des Gretna Days Festivals in der Stadt Gretna, Nebraska, USA. Nach einem Streit in einer Bar und einer Auseinandersetzung bei einem Konzert soll Smith von seiner Frau verlangt haben, gemeinsam nach Hause zu fahren. Nachdem sie sich weigerte, drohte er ihr, sie zu töten. Berichten zufolge zwang er seine Frau gewaltsam ins Auto und setzte die Drohungen auch während der Fahrt fort.

Schrecksekunden: Versuch, sie mit dem Auto anzufahren

Laut Angaben der Staatsanwaltschaft wird Smith beschuldigt, nachdem die Frau aus dem Auto entkommen und geflohen war, mehrfach versucht zu haben, sie mit dem Auto anzufahren . Wie durch ein Wunder erlitt die Frau keine schweren Verletzungen – sie konnte verhindern, unter das Auto zu geraten. Zeugen halfen ihr und den Kindern und brachten sie vom Tatort weg. Am nächsten Tag wurde ein Haftbefehl gegen Anthony Smith erlassen, woraufhin sich der Sportler der Polizei stellte.

Gerichtsbeschluss: 500.000 Dollar Kaution und strenge Auflagen

Am 29. Juli wurde vor Gericht eine Kaution in Höhe von 500.000 Dollar festgelegt. Zu den Bedingungen gehören ein vollständiges Kontaktverbotzu seiner Frau Mikhala, das Verbot, den Bundesstaat Nebraska ohne gerichtliche Erlaubnis zu verlassen, sowie die Auflage, keine weiteren Gesetzesverstöße zu begehen. Die nächste Gerichtssitzung ist für den 17. August angesetzt.

Die wichtigsten Fakten zum Fall Anthony Smith

Kategorie / Information Details Subjekt Anthony Smith (Ehemaliger UFC-Titelaspirant) Datum der Tat 26. Juli Tatort Gretna, Nebraska, Gretna Days Festival Anklagen Drei schwere Straftaten Kaution (Bond) $500.000 Hauptauflage Vollständiges Kontaktverbot zur Ehefrau Nächster Gerichtstermin 17. August

Der häusliche Streit und das Strafverfahren um den UFC-Star sind ein wichtiger Vorfall, den alle Sportfans und die Öffentlichkeit kennen sollten.

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Wie wird sich Anthony Smiths Verhalten wohl auf seine Karriere auswirken? Wird er komplett aus der UFC ausgeschlossen? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken und Vermutungen in den Kommentaren!