Okta übernimmt Permiso zur Stärkung der KI-Sicherheit

Okta, eines der führenden Unternehmen im Bereich des digitalen Identitätsmanagements, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Permiso Security getroffen, einem Startup, das sich auf den Schutz von KI-Agenten und automatisierten Programmen spezialisiert hat. Auf dem Tech-Markt zeigt dieser Schritt, dass die Nachfrage nach dem Schutz von Maschinenidentitäten stark wächst, da Unternehmen autonome Software in ihren Abläufen immer breiter einsetzen, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Obwohl Okta die Bedingungen des Deals nicht offiziell offengelegt hat, berichten Quellen von TechCrunch, dass der Übernahmewert bei rund 200 Millionen Dollar liegt und hauptsächlich in bar abgewickelt wird. Vertreter von Okta haben diese Zahl nicht dementiert, aber es abgelehnt, finanzielle Details zu präzisieren. Der Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 von Okta erwartet.

Ein strategischer Schritt hin zur KI-Sicherheit

Der moderne Cybersicherheitsmarkt bewegt sich über die Überprüfung von Benutzeranmeldungen hinaus hin zu einer kontinuierlichen Überwachung der Aktivitäten von Anwendungen und KI-Agenten, die Zugriff auf das Netzwerk erhalten haben. Diese Veränderung verschärft den Wettbewerb zum Schutz von Maschinenidentitäten, da Unternehmen KI tiefer in ihre Arbeitsabläufe integrieren.

Das 2022 gegründete Team von Permiso entwickelt Software, die dabei hilft, verdächtige Aktivitäten in Cloud-Umgebungen zu erkennen, nachdem Benutzer oder Anwendungen Zugriff erhalten haben. Kürzlich hat das Startup seine Plattform um Funktionen zur Überwachung von KI-Agenten und anderen Maschinenidentitäten erweitert.

Experten und technische Fähigkeiten

Gegründet von den ehemaligen FireEye-Führungskräften Paul Nguyen und Jason Martin, ist Permiso darauf spezialisiert, Angriffe zu erkennen, die sich mithilfe gestohlener oder kompromittierter Identitäten durch die Cloud-Infrastruktur bewegen. Im April stellte das Startup die SandyClaw-Plattform vor, die die Fähigkeiten von KI-Agenten in einer sicheren Umgebung analysiert und schädliches Verhalten vor deren Ausführung erkennt.

Wie Oktas Chief Product Officer Ely Kahn betonte, erhöht diese Übernahme die Fähigkeit des Unternehmens zum Schutz von KI-Agenten und anderen maschinellen Identitäten erheblich. Permiso bringt seinerseits ein starkes Team für Sicherheits- und Bedrohungsforschung in den Okta-Konzern ein.

Zur Information: Permiso hatte bis dahin insgesamt rund 29 Millionen Dollar an Investitionen eingeworben. Nach einer von Altimeter Capital angeführten Serie-A-Finanzierungsrunde über 18,5 Millionen Dollar im April 2024 wurde das in Palo Alto ansässige Startup mit 80 Millionen Dollar bewertet.