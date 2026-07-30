Powerbank fängt Feuer in Singapurs U-Bahn

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Powerbank fängt Feuer in Singapurs U-Bahn

In Singapurs Buangkok MRT U-Bahn-Station kam es zu einer kurzzeitig gefährlichen Situation, als die Powerbank im Rucksack eines Fahrgasts anfing zu rauchen.

Ein vor Ort im Dienst befindlicher Sicherheitsbeamter des öffentlichen Nahverkehrs griff sofort ein und beseitigte den Rauch mit einem Pulverlöscher. Dank der schnellen Maßnahmen konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden, und bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Ersten Informationen zufolge teilten zuständige Behörden mit, dass der Vorfall mit der Überhitzung einer Lithium-Ionen-Batterie zusammenhängen könnte, und erklärten, dass Ermittlungen zu dem Fall im Gange seien.

Expertenbetonen, dass Powerbanks und andere Geräte mit Lithium-Ionen-Akkus bei mechanischen Beschädigungen, Überhitzung oder Defekten rauchen können. Daher wird Bürgern empfohlen, nur zertifizierte Geräte zu verwenden, keine aufgeblähten oder beschädigten Powerbanks zu nutzen und solche Gadgets nicht unbeaufsichtigt zu laden.

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Charos
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