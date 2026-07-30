Polen tritt Europas Raumfahrtprogramm IRIS2 bei

·21·Technologie
Polen tritt Europas Raumfahrtprogramm IRIS2 bei

Die polnische Regierung hat sich offiziell dem Prozess zur Schaffung und Entwicklung des sicheren europäischen Satellitenkommunikationssystems IRIS2 angeschlossen. Eine in Warschau zwischen Eutelsat und Polen unterzeichnete Absichtserklärung bildet die rechtliche Grundlage für diese strategische Zusammenarbeit, berichtet ixbt.com. Dies teilte Ixbt.com mit .

Dieses Dokument wurde zeitgleich mit einer Vereinbarung zwischen der Europäischen Kommission und Polen über höhere Investitionen in das Programm unterzeichnet. Die neuen Abkommen zielen darauf ab, zusätzliche Projektfinanzierungen eng mit der industriellen und technologischen Zusammenarbeit zu verknüpfen.

Industrielle und technologische Zusammenarbeit

Gemäß der unterzeichneten Vereinbarung werden die Parteien gemeinsam an der Erstellung, dem Aufbau und der anschließenden Entwicklung des niedrigen Erdorbitssegments der IRIS2-Konstellation arbeiten. Eutelsat wird seinerseits polnischen Raumfahrtunternehmen Zugang zu seiner Infrastruktur gewähren, um IRIS2-Nutzerterminals zu testen und zu überprüfen.

IRIS2 ist das Flaggschiffprogramm der Europäischen Union zur Schaffung einer eigenen sicheren Satellitenkommunikationsinfrastruktur. Im Rahmen dieser Großinitiative ist das Konsortium SpaceRISE für die Erstellung und den Betrieb des Systems verantwortlich, während Eutelsat die Bereitstellung und den Betrieb seines Segments im niedrigen Erdorbit leitet.

Schnelle Kommunikation über das OneWeb-Netzwerk

Bis zum vollständigen operativen Start des neuen europäischen Systems planen die Parteien zudem den Abschluss eines kommerziellen Abkommens. Gemäß dieser Vereinbarung wird Polen eine reservierte und priorisierte Bandbreite von bis zu 2 Gbps aus dem OneWeb-Satellitennetzwerk zur Verfügung gestellt.

Dieses kommerzielle Abkommen soll bis Juni 2027 abgeschlossen werden. Die Nutzung der derzeit aktiven OneWeb-Konstellation im niedrigen Erdorbit garantiert eine stabile Satellitenkommunikation mit geringer Latenz, bis das neue europäische System einsatzbereit ist.

PolenEutelsatIRIS2OneWebRaumfahrt
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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