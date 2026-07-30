Meta beschleunigt die Entwicklung neuer Apps mithilfe von KI

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Meta beschleunigt die Entwicklung neuer Apps mithilfe von KI

Meta hat den Prozess der Entwicklung und Einführung neuer Apps durch den Einsatz von Künstliche Intelligenz-Technologien erheblich beschleunigt. Firmenleiter Mark Zuckerberg gab bekannt, dass den Nutzern in naher Zukunft noch viele weitere digitale Produkte vorgestellt werden. Laut Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com betonte Zuckerberg während eines Treffens mit Investoren nach den Ergebnissen des zweiten Quartals ausdrücklich, dass KI die Geschwindigkeit der Produktentwicklung erhöht. Das Unternehmen erklärte, dass große Sprachmodelle (LLMs) es ermöglichen, Software schneller vorzubereiten und neue Ideen in kurzer Zeit zu testen.

Neue Apps und vergangene Erfahrungen

In diesem Jahr stellte Meta eine Reihe neuer Projekte vor, darunter Instagram Instants, die auf Facebook Groups basierende Forum-App sowie das für Marketplace-Verkäufer entwickelte Seller-Programm. Zudem werden eine neue Foto-Sharing-Instagram-App und ein KI-gestütztes Experiment zum Erstellen von Märchen getestet.

Zur Einordnung: Meta hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Versuche unternommen, eigenständige Apps zu entwickeln. Über einen internen Inkubator namens Creative Labs veröffentlichte das Unternehmen Apps wie Slingshot, Rooms, Paper, Moments und Riff, die jedoch keine Beliebtheit erlangten und 2015 eingestellt wurden. Anfang der 2020er-Jahre wurden über das NPE Team Dutzende Apps wie Bump, Aux, Spark und Tuned getestet, die jedoch dasselbe Schicksal ereilte.

Die Rolle von KI und Empfehlungssystemen

Heutzutage bedeutet Künstliche Intelligenz für Meta einen Wendepunkt. Das Unternehmen hat bisher mit der Threads-App Erfolg erzielt — die monatlich aktiven Nutzer dieser Plattform haben 500 Millionen erreicht. Mark Zuckerberg hofft, dass Threads in Zukunft zu einer weiteren Meta-App mit über einer Milliarde Nutzern wird.

Beim Erfolg von Threads spielte eine wichtige Rolle, dass Meta auf seine bestehende Basis zurückgriff und die neue App aktiv über Facebook und Instagram bewarb. Gleichzeitig haben KI-basierte Content-Empfehlungssysteme eine große Bedeutung für dieses Wachstum und steigern die Effizienz der Plattform.

Zuckerberg betonte, dass KI nicht nur die Kernbzw. Geschäftsprozesse verbessert, sondern Apps auch nützlicher und interessanter macht. Das Unternehmen plant, bald noch innovativere Produkte vorzustellen und deren Reichweite mithilfe von Empfehlungssystemen zu vergrößern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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