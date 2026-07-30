Tesla produziert sein 10-millionstes Elektroauto

Tesla, der Marktführer im Bereich der Elektrofahrzeuge, hat einen Meilenstein in seiner Geschichte erreicht und sein 10-millionstes Auto vom Band rollen lassen. Wie das Portal ixbt.com berichtet, gab das Unternehmen dies am Donnerstag auf seiner Social-Media-Seite bekannt. Diese Marke wurde genau sechs Jahre nach der Produktion des einmillionsten Autos erreicht, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Dieser Meilenstein bedeutet, dass Elon Musk die Hälfte des ersten von vier zentralen „Produktzielen“ erreicht hat, die für den Erhalt seines von den Aktionären genehmigten, gigantischen Vergütungspakets im Gesamtwert von 1 Billion USD erforderlich sind. Gemäß der Vereinbarung soll Musk bis 2035 die Zahl der vom Unternehmen produzierten Autos auf 20 Millionen steigern, die Zahl der aktiven Abonnenten der „Full Self-Driving“-Software auf 10 Millionen erhöhen sowie eine Million Roboter und eine Million Robotaxis auf den Markt bringen.

Produktionstempo und zukünftige Herausforderungen

Trotz jahrelangem rasantem Wachstum dank des Erfolgs der Elektrofahrzeuge Model 3 und Model Y hat Tesla in einem Kalenderjahr noch nie 2 Millionen Autos verkauft. Wenn das Unternehmen das aktuelle Tempo beibehält oder sich die Verlangsamung fortsetzt, wird es mindestens bis Anfang der 2030er Jahre dauern, um die 20-Millionen-Marke zu erreichen. Z zuvor hatte Elon Musk versprochen, dass Tesla bis 2030 jährlich 20 Millionen Autos produzieren werde, diesen Plan jedoch aufgrund verlangsamter Verkäufe verworfen.

Dennoch ist das Ziel bezüglich der Anzahl der Autos dasjenige unter den vier Produktzielen, dem das Unternehmen am nächsten gekommen ist. Zum Vergleich: Das chinesische Unternehmen BYD hat bereits über 17 Millionen „New Energy Vehicles“ produziert und verkauft, wobei Hybride etwa die Hälfte davon ausmachen.

Inländischer Wettbewerb und finanzielle Situation

Da große Autohersteller auf dem US-Markt die Produktion von Elektrofahrzeugen etwas zurückgefahren haben und Start-ups wie Rivian und Lucid Motors Schwierigkeiten haben, ihre Skalierung auszubauen, mag der Wettbewerb für Tesla geringer erscheinen. Dennoch ist das Unternehmen auf seinem Heimatmarkt nicht frei von Problemen. Aktuellen Daten zufolge gingen die Verkäufe in den USA im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent zurück, weshalb das Unternehmen gezwungen war, sich neuen Märkten wie Japan, Australien und Litauen zuzuwenden, um Käufer zu finden.

Darüber hinaus muss das Unternehmen zur vollständigen Auszahlung des Vergütungspakets von Elon Musk seinen Gewinn (bereinigtes EBITDA) bis 2035 auf 400 Milliarden USD steigern. Derzeit erscheint diese Forderung als eine recht komplexe Aufgabe, da das bereinigte EBITDA des Unternehmens bei etwa 3,27 Milliarden USD liegt. Drastische Preissenkungen, geringere Subventionen sowie stark gestiegene Ausgaben in den Bereichen KI und Robotik führen zu einem Rückgang dieser Kennzahl.