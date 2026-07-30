Wie der Pressedienst von Yandex mitteilt, können Yandex Market-Kunden unerwünschte oder unpassende Bestellungen nun auch über die Einzelhandelskette Pyaterochka in ganz Russland zurückgeben. Im Rahmen dieses komfortablen Services wurden fast 9.000 Filialen im ganzen Land an das System angebunden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Der Ablauf für die Nutzung des neuen Dienstes ist einfach und benutzerfreundlich gestaltet: Der Kunde muss die Bestellung lediglich vorab verpacken, einen speziellen Retouren-QR-Code in der Yandex Market-App oder auf der offiziellen Website öffnen und diesen an der Kasse einer Pyaterochka-Filiale vorzeigen.

Zusätzliche Möglichkeiten für Regionen

Unternehmensvertreter sind der Ansicht, dass diese neue Möglichkeit besonders für Bewohner kleiner Städte und ländlicher Gebiete nützlich ist, in denen es keine Yandex Market-Annahmestellen gibt, aber Pyaterochka-Filialen aktiv sind.

Laut ixbt.com hat sich durch diese Partnerschaft die Gesamtzahl der Rückgabestellen für Yandex Market-Waren in einigen Regionen vervielfacht. Insbesondere stieg die Zahl solcher Punkte in der Region Krasnojarsk um das 2,5-fache, in der Region Tscheljabinsk um das 2,2-fache und in der Region Kemerowo um das 2,8-fache.

Ausbau der Logistiknetzwerke

Dank der Implementierung dieser Infrastruktur haben Kunden in sechs weiteren Regionen Russlands zudem erstmals die Möglichkeit erhalten, Online-Bestellungen ohne zusätzlichen Aufwand zurückzugeben.

Experten betonen, dass die Integration großer E-Commerce-Plattformen mit traditionellen Einzelhandelsketten die Logistikprozesse erheblich beschleunigt und das Einkaufserlebnis für den Endverbraucher komfortabler und zuverlässiger macht.