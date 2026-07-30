Rasant steigende Nachfrage nach Forward-Deployed Engineers im KI-Markt

Die Nachfrage nach Spezialisten, die Unternehmen in der KI-Branche dabei unterstützen, praktischen Nutzen aus modernen Technologien zu ziehen, wächst rasant. Laut der Personalberatung Christian & Timbers gibt es in den USA nur etwa 2.000 Spezialisten mit den spezifischen Fähigkeiten, Erfahrungen und praktischen KI-Kenntnissen, um sicherzustellen, dass Unternehmen echte Renditen aus ihren KI-Investitionen erzielen. Das berichtet Techcrunch.com berichtet dies.

Die Studie, die mit TechCrunch geteilt wurde, betont, dass diese Zahl an Spezialisten nicht nur offene Stellen, sondern die Gesamtzahl der verfügbaren Fachkräfte bundesweit darstellt. Da Unternehmen die Phase hinter sich lassen, in der sie einfach nur die besten Modelle nutzen wollten, und nun nach Wegen suchen, diese in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren und die finanzielle Leistung zu verbessern, gewinnt das Konzept des Forward-Deployed Engineer (FDE) entscheidende Bedeutung. FDEs sind Spezialisten, die Software- oder KI-Modelle direkt innerhalb von Kundenorganisationen erstellen, implementieren und starten.

Nachfrage nach Spezialisten und Marktdynamik

Die Studie von Christian & Timbers prognostiziert bis Ende dieses Jahres einen Sprung der Nachfrage nach diesen Spezialisten um 2.100 %. Die Untersuchung basiert auf Interviews mit über 250 C-Level-Führungskräften aus 180 Unternehmen, Umfragen unter 80 Fortune-500-Führungskräften sowie Gesprächen mit mehr als 300 FDEs und angewandten KI-Ingenieuren zwischen Januar und Juni.

Zu Jahresbeginn planten nur 5 bis 10 % der Unternehmen, FDE-Spezialisten einzustellen, primär für kleine Pilotprojekte. Bis zum Ende des zweiten Quartals schoss dieser Wert jedoch auf 70 % nach oben. Die größten Beratungs- und Dienstleistungsfirmen haben ihre FDE-Belegschaft verzehnfacht und erklären die Notwendigkeit, vollständige Teams von 20 bis 100 Personen aufzubauen.

Fachkräftemangel und zukünftige Herausforderungen

Laut Jeff Christian, Gründer von Christian & Timbers, finden diese Prozesse in einer Geschwindigkeit statt, wie er sie noch nie zuvor gesehen hat, wobei Unternehmen selbst mitten im Sommer aktiv einstellen. Sollten sich die Daten der Studie als richtig erweisen, wird diese Nachfrage das bestehende Angebot an Arbeitskräften deutlich übersteigen. Der Bericht zeigt, dass es heute auf dem US-Markt etwa 17.000 FDEs gibt, wobei ein beträchtlicher Teil bereits bei Palantir beschäftigt ist, dem Unternehmen, das dieses Konzept vor Jahren begründet hat.

Experten betonen, dass nur ein kleiner Bruchteil der FDEs auf dem Markt in der Lage ist, Dutzende Millionen Dollar an realem Return on Investment (ROI) zu erzielen. Diese Rendite kann sich durch beschleunigte Umsätze im Go-to-Market-Bereich oder durch die Automatisierung tausender Dokumentenverarbeitungsprozesse zeigen. Wie Chris Taylor, Leiter einer FDE-Dienstleistungsfirma, die mit Anthropic zusammenarbeitet, anmerkt, können viele Ingenieure den Mitarbeitern eines Unternehmens bei der Einführung von Claude Code helfen, aber nur sehr wenige sind fähig, ein KI-Flaggschiffprodukt von Grund auf neu zu entwickeln.