Kernfusion-Startup Commonwealth Fusion Systems sammelt 1 Milliarde US-Dollar ein

·21·Technologie
Kernfusion-Startup Commonwealth Fusion Systems sammelt 1 Milliarde US-Dollar ein

Commonwealth Fusion Systems (CFS), eines der führenden Startups im Bereich der Kernfusion, hat seine finanzielle Position weiter gestärkt. Wie TechCrunch berichtet, gelang es dem Unternehmen, in einer am Donnerstag angekündigten neuen Investitionsrunde satte 1 Milliarde US-Dollar einzusammeln. An dieser Finanzierungsrunde beteiligten sich namhafte institutionelle Investoren wie Pensionsfonds, Staatsfonds sowie große Infrastruktur- und Industriekonzernpartner, wobei das Unternehmen es ablehnte, die genauen Teilnehmer zu nennen. Dies berichtete Techcrunch.com berichtet .

Damit beläuft sich das insgesamt eingeworbene Kapital von CFS auf 4 Milliarden US-Dollar. Diese massive Kapitalzufuhr kommt zu einem Zeitpunkt, da die Ausgaben des Startups stark steigen. Derzeit treibt das Unternehmen den Bau seines Demonstrationsreaktors Sparc zügig voran und schließt das Design des Arc-Projekts ab, seines ersten kommerziellen Kraftwerks. Die neu eingeworbenen Investitionen sind gezielt für den Prozess der Kommerzialisierung von Fusionsenergie eingeplant.

Technologischer Fortschritt und Zukunftspläne

CFS-Chef Bob Mumgaard deutete an, dass das Unternehmen auch in Zukunft weiteres Kapital einwerben wird. Obwohl die genauen Kosten der Reaktoren Sparc oder Arc nicht offengelegt wurden, bezeichnete der ehemalige Gouverneur von Virginia, Glenn Youngkin, das Arc-Projekt 2024 als „Multimilliarden-Dollar-Fusionskraftwerk“. Diese Finanzierungsrunde ist der größte Meilenstein seit der Rekordfinanzierung des Unternehmens über 1,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Zur Erinnerung: In der im August des vergangenen Jahres angekündigten vorherigen Finanzierungsrunde beteiligten sich Giganten wie NVIDIA, Google, Khosla Ventures und Breakthrough Energy Ventures als Investoren und steuerten 863 Millionen US-Dollar bei.

Das Unternehmen setzt auf eine Technologie namens Magneteinschluss. Dabei halten starke Magnetfelder das Plasma im Inneren des Reaktors fest und halten es dicht und heiß genug, um eine Reaktion zu erzeugen. Wenn Atomkerne verschmelzen, wird eine enorme Menge an Energie freigesetzt. CFS beabsichtigt, die bei der Reaktion freiwerdende Wärme zum Antrieb einer Dampfturbine zu nutzen.

Wichtige Meilensteine und Vereinbarungen

Das Unternehmen hat beachtliche Fortschritte bei seinem Sparc-Reaktor erzielt und erwartet, dass dieser im Jahr 2027 den wissenschaftlichen Break-even erreicht. Der wissenschaftliche Break-even ist die entscheidende Phase, in der die Fusionsreaktion mehr Energie erzeugt, als der Reaktor für ihre Zündung aufwendet. Zwar reicht dies noch nicht aus, um Strom in das allgemeine Netz einzuspeisen, doch ein solches Ergebnis beweist den Investoren, dass der gewählte Weg des Unternehmens richtig ist. Bislang hat dies nur die National Ignition Facility des Lawrence Livermore National Laboratory erreicht.

Neben den Arbeiten am Sparc-Reaktor finalisiert CFS auch das Projekt des kommerziellen Arc-Kraftwerks, dessen Bau in Virginia geplant ist. Das italienische Energieunternehmen Eni hat angekündigt, Strom im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar aus dem Arc-Kraftwerk zu kaufen. Zudem hat sich Google verpflichtet, 200 MW Strom zu erwerben, was der Hälfte der Gesamtleistung des Kraftwerks entspricht.

FusionsenergieCommonwealth Fusion SystemsStartupInvestitionTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

SpaceX testet Starship-Fangmechanismus in FloridaSpaceX testet Starship-Fangmechanismus in FloridaHeute, 21:59Rasant steigende Nachfrage nach Forward-Deployed Engineers im KI-MarktRasant steigende Nachfrage nach Forward-Deployed Engineers im KI-MarktHeute, 21:55Tesla produziert sein 10-millionstes ElektroautoTesla produziert sein 10-millionstes ElektroautoHeute, 21:25Okta übernimmt Permiso zur Stärkung der KI-SicherheitOkta übernimmt Permiso zur Stärkung der KI-SicherheitHeute, 21:24Polen tritt Europas Raumfahrtprogramm IRIS2 beiPolen tritt Europas Raumfahrtprogramm IRIS2 beiHeute, 21:21Yurent begrenzt die Geschwindigkeit von Verkehrsverstößern über BewertungssystemYurent begrenzt die Geschwindigkeit von Verkehrsverstößern über BewertungssystemHeute, 20:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut