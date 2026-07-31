SpaceX wird xAI-Rechenzentrumsturbinen erst bis 2027 entfernen

·38·Technologie
SpaceX wird xAI-Rechenzentrumsturbinen erst bis 2027 entfernen

SpaceX, gegründet von Elon Musk, hat die Frist für den vollständigen Abbau der nicht genehmigten Gadturbinen, die das xAI-Rechenzentrum in der Nähe von Memphis antreiben, bis Juli 2027 verlängert. Diese Entscheidung wird mit dem schrittweisen Übergang zu einem permanenten 1,2 Gigawatt Gaskraftwerk begründet, obwohl dies bei Umweltverbänden und Anwohnern auf Kritik stößt, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

Berichten von TechCrunch zufolge werden derzeit 69 Gasturbinen zur Stromversorgung der Rechenzentren namens Colossus eingesetzt, von denen die meisten seit Monaten im Dauereinsatz sind. Die NAACP und das Southern Environmental Law Center hatten xAI jedoch wegen der Nutzung dieser ungenehmigten Turbinen verklagt.

Umweltbedenken und rechtliche Streitigkeiten

Das Gebiet im Süden des US-Bundesstaates Mississippi nahe der Grenze zu Tennessee gilt als eine der am stärksten belasteten Regionen der USA. Es wurde festgestellt, dass die von xAI genutzten Gasturbinen das Potenzial haben, jährlich über 2.000 Tonnen smogbildende Stickoxide (NOx) auszustoßen.

Vertreter von SpaceX argumentieren, dass die bestehenden Turbinen ohne Genehmigung betrieben werden dürfen, da sie auf den Anhängern verbleiben, mit denen sie transportiert wurden. Dennoch schreiben Bundesvorschriften vor, dass für solche Turbinen unabhängig von Größe und Verwendungszweck entsprechende Genehmigungen erforderlich sind.

Zukünftige Pläne und neues Kraftwerk

Letzten Monat unterstützte das Justizministerium SpaceX in diesem Fall und betonte, dass es sich bei den ungenehmigten Turbinen um eine Frage der „nationalen, wirtschaftlichen und Energiesicherheit“ handele. Zudem gab SpaceX, das xAI im Februar übernommen hatte, in seinen IPO-Unterlagen an, in den kommenden drei Jahren Gasturbinen im Wert von 2,8 Milliarden Dollar für seine Rechenzentren kaufen zu wollen.

Den vom Bundesstaat Mississippi ausgegebenen Genehmigungsunterlagen zufolge wird das im Bau befindliche neue Kraftwerk aus 41 Gasturbinen mit einer Leistung von 16,48 Megawatt bis 50 Megawatt bestehen. Experten glauben, dass sich diese Anlagen von den derzeit genutzten 69 Turbinen unterscheiden und der neue Park für ein anderes, noch nicht angekündigtes Projekt bestimmt sein könnte.

SpaceXxAIElon MuskTechnologieUmwelt
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wissenschaftler schlagen vor, Feuer statt mit Wasser mit flüssigem Stickstoff zu löschenWissenschaftler schlagen vor, Feuer statt mit Wasser mit flüssigem Stickstoff zu löschenHeute, 20:58Führende US-Autobauer sprechen weniger über ElektroautosFührende US-Autobauer sprechen weniger über ElektroautosHeute, 20:51Samsung gibt bekannt, dass der Mangel an Speicherchips bis 2028 anhalten wirdSamsung gibt bekannt, dass der Mangel an Speicherchips bis 2028 anhalten wirdHeute, 20:50AMD wird voraussichtlich ebenfalls die Komponentenpreise für Grafikkarten erhöhenAMD wird voraussichtlich ebenfalls die Komponentenpreise für Grafikkarten erhöhenHeute, 20:27WhatsApp testet einen speziellen Ordner für Nachrichten von GroßunternehmenWhatsApp testet einen speziellen Ordner für Nachrichten von GroßunternehmenHeute, 20:26Samsung Galaxy F70 Pro vorgestellt: 6000 mAh Akku und 6 Jahre SupportSamsung Galaxy F70 Pro vorgestellt: 6000 mAh Akku und 6 Jahre SupportHeute, 19:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel