Microsoft optimiert Windows 11 für Computer mit 8 GB RAM

Vor dem Hintergrund weltweiter Knappheit an Speicherressourcen hat Microsoft damit begonnen, die Leistung des Betriebssystems Windows 11 auf Geräten mit geringem Arbeitsspeicher zu verbessern. Laut ixbt.com sieht ein neuer Plan im offiziellen Blog des Unternehmens Maßnahmen vor, um die Systemeffizienz für Computer mit 8 GB oder weniger RAM noch vor Jahresende zu steigern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit können Computer mit vorinstalliertem Windows 11 und 8 GB RAM grundlegende Alltagsaufgaben bewältigen, stoßen jedoch bei ressourcenintensiven Prozessen auf ernsthafte Schwierigkeiten. Insbesondere das gleichzeitige Öffnen mehrerer Browser-Tabs beeinträchtigt die Systemgeschwindigkeit negativ, was zu Benutzerbeschwerden führt.

Speichermangel und Tests neuer Geräte

Kürzlich kam die 8-GB-RAM-Version des neuen Surface Laptop zu einem Preis von 950 Dollar auf den Markt. Beim Testen dieses Geräts stellten Experten Leistungseinbußen selbst bei mittelschweren Aufgaben fest. Solche Situationen dürften die Microsoft-Entwickler dazu veranlasst haben, die Betriebssystemarchitektur zu überarbeiten.

Unternehmensvertreter erklärten, dass der geplante Optimierungsprozess darauf abzielt, den Speicherbedarf des Windows-Systems erheblich zu reduzieren. Dies garantiert alltäglichen Nutzern eine schnellere, stabilere und reaktionsfreudigere Computerleistung.

Erwartete Änderungen und Aussichten

Die von Microsoft entwickelten neuen Softwarelösungen sollen es Anwendern ermöglichen, bestehende Geräte ohne zusätzliche Kosten effizient zu nutzen. In Anbetracht der RAM-Preise und Marktanforderungen ist es wichtig, dass 8-GB-Computer ihre Relevanz noch lange behalten.

Experten zufolge werden die bis Jahresende bereitgestellten Optimierungs-Updates die Leistung nicht nur von Surface-Geräten, sondern auch von Millionen anderer Laptops und Desktop-PCs unter Windows 11 deutlich verbessern.