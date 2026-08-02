Honor Play11 Pro: Mit 7000 mAh Akku und 1,5K Display vorgestellt

Laut Ixbt.com hat Honor auf dem chinesischen Markt mit der Annahme von Vorbestellungen für sein neues Smartphone, das Honor Play11 Pro, begonnen. Vorerst wird Käufern eine einzige Konfiguration mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher zu einem Preis von 2100 Yuan, also etwas mehr als 300 US-Dollar, angeboten. Das neue Gadget ist in drei attraktiven Farben erhältlich: Silber, Gold und Schwarz. Das berichtet Ixbt.com .

Das Smartphone zeichnet sich durch ein modernes und robustes Design aus. Insbesondere ist das Gerät mit einem seitlichen Metallrahmen ausgestattet, und sein Gehäuse ist gemäß dem IP66-Standard zuverlässig vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Dies sorgt für zusätzliche Sicherheit im täglichen Gebrauch.

Displayfähigkeiten und Augenschutztechnologie

Die Vorderseite des Modells ist mit einem hochwertigen OLED-Bildschirm mit einer Diagonale von 6,6 Zoll bedeckt. Das Display unterstützt eine hohe 1,5K-Auflösung, eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine maximale Helligkeit von satten 6500 Nits. Es ist erwähnenswert, dass der Bildschirm fast 95 Prozent der Frontplatte einnimmt.

Die Hersteller haben auch besonderes Augenmerk auf die Augengesundheit der Nutzer gelegt. Insbesondere verfügt das Display über eine hochfrequente PWM-Dimming-Technologie mit einer Frequenz von 3840 Hz, die einen flimmerfreien Bildschirm bietet, der die Augenermüdung erheblich reduziert.

Akkukapazität und technische Daten

Einer der Hauptvorteile des Gadgets ist sein Akku. Das Honor Play11 Pro ist mit einem riesigen 7000 mAh Akku ausgestattet, der eine Ladeleistung von 45 W unterstützt. Trotz der großen Akkukapazität ist es den Ingenieuren gelungen, die Gehäusedicke bei nur 7,34 mm und das Gewicht bei 185 Gramm zu halten.

Harmonie von Akku und Design:

7000 mAh Akkukapazität

Schlankes Gehäuse mit nur 7,34 mm Dicke

Leichtes Gewicht von 185 Gramm

45 W Ladeleistung