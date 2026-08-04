Das US-Startup Base Power hat weitere 1 Milliarde Dollar eingeworben, um ein Netzwerk von Heimbatteriesystemen zur Entlastung der Stromnetze aufzubauen. Nach der Series-D-Finanzierungsrunde wurde das Unternehmen mit 13 Milliarden Dollar bewertet. ixbt.com berichtet, dass die Finanzierung in den vergangenen Jahren einen wichtigen Schritt zur Sicherung der Energieversorgung und zur Stabilisierung der Stromnetze darstellt. Darüber berichtet Ixbt.com.

In den vergangenen Jahren konnte Base Power bei Kunden direkt mehr als 500 MW·soat an Energiespeicherkapazität installieren. Statt herkömmliche große Infrastrukturprojekte zu bauen, setzt das Unternehmen auf ein dezentrales Netzmodell und installiert inzwischen etwa 100 Batterien pro Tag. Nach den Plänen des Unternehmens soll dieses Tempo bis zum Ende des laufenden Jahres verdoppelt werden, sodass täglich zusätzlich 8 MW·soat neue Kapazität in Betrieb genommen werden.

Neue Technologien und Produktion

Diese neue Finanzierungsrunde erfolgte weniger als ein Jahr nach der vorherigen Einwerbung von 1 Milliarde Dollar. Vor dem Hintergrund dieser starken Aktivität an den Finanzmärkten stellte Base Power außerdem die neue Heimbatterie Base Core vor, die im eigenen Werk in Austin, Texas, produziert wird. Das Gerät kann 39,2 kilsavatt-soat Strom speichern und übertrifft damit vergleichbare Lösungen der meisten Wettbewerber auf dem Markt deutlich.

Derzeit sind diese Systeme in Texas und Illinois erfolgreich im Einsatz. In diesen Regionen steigt der Strombedarf stark, da die Wirtschaft zunehmend elektrifiziert wird und große Datenzentren für AI-Technologien entstehen. Anders als andere Anbieter von Heimbatterien bietet Base Power seinen Kunden ein komfortables Abonnementmodell.

Abonnementmodell und Energiesicherheit

Während die meisten Installationsunternehmen eine Vorauszahlung von mehreren tausend Dollar verlangen, verfolgt Base Power einen völlig anderen Ansatz. Im Raum Houston kostet die Installation einer Batterie beispielsweise 695 Dollar. Anschließend zahlt der Nutzer monatlich 19 Dollar sowie 13,1 Cent für jedes verbrauchte kW·soat. Das Eigentum an den Batterien verbleibt beim Unternehmen.

In Zeiten hoher Nachfrage kann das Unternehmen die gespeicherte Energie wieder an das Stromnetz verkaufen. In regulierten Energiemärkten arbeitet Base Power eng mit Versorgungsunternehmen zusammen. Dadurch können Kunden die Belastung lokaler Netze reduzieren und ihre Häuser bei Stromausfällen dank einer Reservekapazität von nahezu 40 kW·soat einen Tag oder länger kontinuierlich mit Strom versorgen.