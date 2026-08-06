Wichtige technische Daten des Redmi K100 Pro Max enthüllt

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Wichtige technische Daten des Redmi K100 Pro Max enthüllt

Xiaomi hat offizielle Bilder des Redmi K100 Pro Max, des fortschrittlichsten Geräts der Redmi-K100-Pro-Serie, veröffentlicht und seine wichtigsten technischen Eigenschaften enthüllt. Laut ixbt.com ist die Präsentation des Flaggschiffs für den 11. August dieses Jahres geplant. Dies zeigt, dass sich das Unternehmen intensiv auf den Markt für mobile Geräte der nächsten Generation vorbereitet. Dies wurde von Ixbt.com berichtet.

Den veröffentlichten offiziellen Teasern zufolge wird das neue Smartphone ein elegantes Gehäuse in Weiß besitzen. Auch den Audiofunktionen des Geräts wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet: Es soll mit einem fortschrittlichen 2.1-Audiosystem ausgestattet sein, das in Zusammenarbeit mit der renommierten Marke Bose entwickelt wurde. Damit soll Nutzern beim Konsum von Multimedia-Inhalten eine hohe Klangqualität geboten werden.

Display mit Rekord-Bildwiederholrate und hohe Leistung

Laut Lu Weibing, dem Präsidenten der Xiaomi Group, wird das Display des Smartphones eine außergewöhnlich hohe Bildwiederholrate von 185 Hz unterstützen. Dieser Wert ist besonders für dynamische Spiele und eine extrem flüssige Bedienung der Benutzeroberfläche von Bedeutung.

Als Hardwarebasis des Geräts kommt der neueste Snapdragon 8 Elite Gen5 zum Einsatz. Nach Angaben des Unternehmens erzielten dieser Prozessor und die technische Plattform im AnTuTu-Benchmark ein beeindruckendes Ergebnis von 4,555 Millionen Punkten. Zur weiteren Verbesserung der Grafikleistung ist das Gerät mit dem speziellen Fury Engine-System und einem separaten D2 AI-Chip ausgestattet.

Akku- und Kamerafunktionen

Laut ixbt.com wird das Redmi K100 Pro Max mit einem besonders leistungsstarken Akku ausgestattet. Die Akkukapazität beträgt 9070 mAh und ermöglicht eine lange Nutzung ohne Ladegerät. Gleichzeitig unterstützt das Gerät 100-Watt-Schnellladen per Kabel und 50-Watt-Schnellladen ohne Kabel.

Auch bei den Fotofunktionen wird das Flaggschiff seine führende Position behaupten. Das Hauptmodul der Hauptkamera wird insbesondere mit einem hochauflösenden 200-Megapixel-Sensor ausgestattet. Dadurch sollen scharfe und hochwertige Aufnahmen mit feinsten Details möglich sein, was Liebhaber der mobilen Fotografie zweifellos erfreuen wird.

XiaomiRedmi K100 Pro MaxSnapdragon 8 Elite Gen5AnTuTuSmartphones
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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