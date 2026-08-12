Preise für NVIDIA GeForce RTX 50 Grafikkarten in den USA stark gestiegen

·39·Technologie
Preise für NVIDIA GeForce RTX 50 Grafikkarten in den USA stark gestiegen

Die Preise für Grafikkarten der NVIDIA-GeForce-RTX-50-Generation sind auf dem US-Markt deutlich gestiegen. Laut ixbt.com sind einige Modelle in den vergangenen Monaten um fast 40% teurer geworden. Das belastet Käufer erheblich und sorgt für intensive Diskussionen im Technologiemarkt. Ixbt.com berichtet .

Experten zufolge hat sich der Preisanstieg in den vergangenen zwei Monaten weiter beschleunigt. Auch Grafikkarten, deren Preise zuvor relativ stabil geblieben oder nur geringfügig gestiegen waren, haben inzwischen deutlich an Wert verloren und werden zu höheren Preisen verkauft.

GeForce RTX 5070 mit drastischem Preissprung

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält die GeForce RTX 5070 aus der Mittelklasse. Die Grafikkarte kostet derzeit durchschnittlich 900 US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg von 36% innerhalb der vergangenen zwei Monate.

Der vom Hersteller empfohlene Einstiegspreis für diese Grafikkarte lag bei lediglich 550 US-Dollar. Der aktuelle Preis liegt damit 64% über dem empfohlenen Wert und ist fast 350 US-Dollar höher. Zum Vergleich: Der Preis von 1.000 US-Dollar war ursprünglich für das Modell RTX 5070 Ti vorgesehen.

Andere Modelle und die Lage auf dem europäischen Markt

Auch bei der GeForce RTX 5060 Ti 16GB war in der Marktentwicklung ein weiterer Preissprung zu beobachten. Zudem sind günstigere Modelle wie die RTX 5060 und die RTX 5060 Ti 8GB teurer geworden, was sie für Nutzer kostspieliger macht.

Im Gegensatz zur angespannten Lage auf dem US-Markt entwickeln sich die Preise in den europäischen Ländern etwas anders. Zwar sind die Preise auch in Europa gestiegen, doch besonders starke oder kritische Sprünge wie in den USA blieben aus. Die beliebte GeForce RTX 5070 wird in Europa unter Berücksichtigung von Steuern und zusätzlichen Gebühren derzeit für etwa 700 Euro verkauft.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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