Ozeantemperatur erreicht im Juli historischen Rekord

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Ozeantemperatur erreicht im Juli historischen Rekord

Im Juli 2026 erreichte die durchschnittliche globale Meeresoberflächentemperatur den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen für diesen Monat. Dies teilte der Copernicus-Dienst zur Überwachung des Klimawandels (C3S) am Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen mit.

Dem Bericht zufolge war der Juli 2026 weltweit der zweitwärmste Juli seit Beginn der Aufzeichnungen. Der Rekord gehört weiterhin dem Juli 2023. Im vergangenen Monat lag die globale durchschnittliche Landoberflächentemperatur bei 16,9 °C und damit 0,67 °C über dem Juli-Mittelwert von 1991 bis 2020.

Auch in Europa wurden ungewöhnliche Hitzewerte festgestellt. Die durchschnittliche Landoberflächentemperatur auf dem Kontinent erreichte 20,49 °C. Besonders in Westeuropa verschärfte sich das heiße und trockene Wetter und führte in Spanien und Frankreich zu großen Waldbränden.

Die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur lag bei 20,96 °C und übertraf damit den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2023. Experten erwarten, dass das El-Niño-Phänomen seinen Einfluss auf die globalen Meerestemperaturen in den kommenden Monaten weiter verstärken könnte.

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Charos
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