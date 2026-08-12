NASA lädt Indien zum Bau einer Mondbasis ein

Die NASA, die US-amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde, hat die Indian Space Research Organisation (ISRO) offiziell eingeladen, sich einem Programm zum Bau einer Mondbasis anzuschließen. Das Projekt sieht die Errichtung eines dauerhaft betriebenen wissenschaftlichen Forschungs- und Wohnpostens nahe dem Südpol des Mondes vor und wird für die Vorbereitung künftiger Expeditionen in den tiefen Weltraum von großer Bedeutung sein. Das ist es, was Ixbt.com berichtet.

Laut Ixbt.com wurde der Vorschlag bei der jüngsten Sitzung der Gemeinsamen Arbeitsgruppe für zivile Raumfahrt der USA und Indiens (CSJWG) erörtert, die am ISRO-Hauptsitz stattfand. Im Rahmen dieser vielversprechenden Initiative planen die Parteien automatisierte und bemannte Raumflugmissionen.

Eine neue Phase der Zusammenarbeit und die Artemis Accords

Laut einer gemeinsamen Erklärung wird die neue Infrastrukturbasis nicht nur den Umfang wissenschaftlicher Entdeckungen erweitern, sondern auch die notwendigen Bedingungen für langfristige Tätigkeiten von Astronauten schaffen. Die Delegationen vereinbarten außerdem, im Rahmen der Artemis Accords den Austausch offener wissenschaftlicher Daten fortzusetzen.

Die Weltraumpartnerschaft zwischen den beiden Ländern wurde nach dem im vergangenen Jahr erfolgreich durchgeführten NISAR-Satellitenprojekt weiter intensiviert. Die aktuellen Verhandlungen finden im Rahmen der im Februar 2025 gestarteten TRUST-Initiative statt. Diese strategische Plattform zielt darauf ab, die bilaterale Zusammenarbeit in wichtigen Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Halbleitern, Energie und Raumfahrt zu stärken.

Zum Abschluss des Treffens bekräftigten die Parteien ihr Bekenntnis zu den Empfehlungen des UN-Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums (COPUOS). Damit soll sichergestellt werden, dass alle künftigen Weltraumaktivitäten vollständig mit den internationalen Rechtsnormen übereinstimmen und sicher sowie nach den Grundsätzen langfristiger Nachhaltigkeit durchgeführt werden.