Transfer-Hammer in der Premier League: Maresca will Chelseas Führungsspieler zu City holen

·1·Sport
Transfer-Hammer in der Premier League: Maresca will Chelseas Führungsspieler zu City holen

In der englischen Premier League stehen Verhandlungen über einen weiteren großen und spektakulären Transfer kurz bevor. „Manchester City“-Cheftrainer Enzo Maresca prüft ernsthaft die Möglichkeit, Chelseas zentralen Mittelfeldspieler und argentinischen Nationalspieler Enzo Fernández zu verpflichten.

Fabrizio Romano: City-Vertreter haben Gespräche aufgenommen

Nach Angaben des bekannten und zuverlässigen Transfer-Insiders Fabrizio Romano haben Verantwortliche von Manchester City Kontakt zu den Beratern des 25-jährigen argentinischen Spielmachers aufgenommen.

Die Führung und der Trainerstab der Cityzens hoffen, eine erste Einigung über den persönlichen Vertrag des Spielers zu erzielen und dadurch die Ablöse in den offiziellen Verhandlungen mit Chelsea zu senken. Enzo Maresca schätzt die Fähigkeiten des argentinischen Mittelfeldspielers im Zentrum des Spielfelds sehr.

Chelseas Position: 120 Millionen Pfund oder Verbleib im Team

Die Verantwortlichen an der Stamford Bridge wollen einen ihrer Führungsspieler jedoch weder leichtfertig noch günstig abgeben. Chelsea hat die Ablöse für den argentinischen Mittelfeldspieler auf 120 Millionen Pfund festgelegt.

Die Verantwortlichen des Londoner Klubs erklärten, dass sie nicht über einen niedrigeren Betrag verhandeln werden und den Verbleib des Spielers im Kader weiterhin als oberste Priorität betrachten.

Eine erfolgreiche Saison und ein historischer Transfer

Enzo Fernández zeigte in der vergangenen Saison im Trikot der Blues konstant starke Leistungen. Er absolvierte 36 Premier-League-Spiele und erzielte dabei 10 Tore .

Zur Erinnerung: Chelsea verpflichtete den Argentinier Anfang 2023 vom portugiesischen Klub Benfica für die Rekordablöse von 121 Millionen Euro (106,8 Millionen Pfund). Sein langfristiger Vertrag mit dem Londoner Klub verschafft Chelsea in den Verhandlungen einen deutlichen Vorteil.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Luis Enriques weltweite Anerkennung: „Der Beginn einer neuen Ära!“Luis Enriques weltweite Anerkennung: „Der Beginn einer neuen Ära!“Heute, 08:50Cannavaros Vertrauen, ein Formtief und ein neuer Legionär: Dostonbek Hamdamov spricht offenCannavaros Vertrauen, ein Formtief und ein neuer Legionär: Dostonbek Hamdamov spricht offenHeute, 06:13Wie gut sind Paxtakors Chancen in der AFC Champions League Elite? Gegnerischer Trainer gibt es zuWie gut sind Paxtakors Chancen in der AFC Champions League Elite? Gegnerischer Trainer gibt es zuHeute, 05:58Thiago Almada Wechselt Zu River PlateThiago Almada Wechselt Zu River PlateHeute, 03:11José Mourinho enthüllt die Konflikte bei Real Madrid und ein Geheimnis aus der KabineJosé Mourinho enthüllt die Konflikte bei Real Madrid und ein Geheimnis aus der KabineHeute, 02:56Liverpool sollte in den Kampf um Myles Lewis-Skelly einsteigenLiverpool sollte in den Kampf um Myles Lewis-Skelly einsteigenHeute, 02:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet
Messi kommentiert Foto, auf dem er den 6 Monate alten Yamal badet