Transfer-Hammer in der Premier League: Maresca will Chelseas Führungsspieler zu City holen

In der englischen Premier League stehen Verhandlungen über einen weiteren großen und spektakulären Transfer kurz bevor. „Manchester City“-Cheftrainer Enzo Maresca prüft ernsthaft die Möglichkeit, Chelseas zentralen Mittelfeldspieler und argentinischen Nationalspieler Enzo Fernández zu verpflichten.

Fabrizio Romano: City-Vertreter haben Gespräche aufgenommen

Nach Angaben des bekannten und zuverlässigen Transfer-Insiders Fabrizio Romano haben Verantwortliche von Manchester City Kontakt zu den Beratern des 25-jährigen argentinischen Spielmachers aufgenommen.

Die Führung und der Trainerstab der Cityzens hoffen, eine erste Einigung über den persönlichen Vertrag des Spielers zu erzielen und dadurch die Ablöse in den offiziellen Verhandlungen mit Chelsea zu senken. Enzo Maresca schätzt die Fähigkeiten des argentinischen Mittelfeldspielers im Zentrum des Spielfelds sehr.

Chelseas Position: 120 Millionen Pfund oder Verbleib im Team

Die Verantwortlichen an der Stamford Bridge wollen einen ihrer Führungsspieler jedoch weder leichtfertig noch günstig abgeben. Chelsea hat die Ablöse für den argentinischen Mittelfeldspieler auf 120 Millionen Pfund festgelegt.

Die Verantwortlichen des Londoner Klubs erklärten, dass sie nicht über einen niedrigeren Betrag verhandeln werden und den Verbleib des Spielers im Kader weiterhin als oberste Priorität betrachten.

Eine erfolgreiche Saison und ein historischer Transfer

Enzo Fernández zeigte in der vergangenen Saison im Trikot der Blues konstant starke Leistungen. Er absolvierte 36 Premier-League-Spiele und erzielte dabei 10 Tore .

Zur Erinnerung: Chelsea verpflichtete den Argentinier Anfang 2023 vom portugiesischen Klub Benfica für die Rekordablöse von 121 Millionen Euro (106,8 Millionen Pfund). Sein langfristiger Vertrag mit dem Londoner Klub verschafft Chelsea in den Verhandlungen einen deutlichen Vorteil.

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über Telegram oder andere soziale Netzwerke mit Ihren Bekannten.