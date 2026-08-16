Großes Innovationszentrum für Raumfahrt und Verteidigung wird in Bulgarien gebaut

Die bulgarische Regierung hat einen Entwurf für ein Memorandum mit dem lokalen Satellitenhersteller EnduroSat zur Einrichtung eines großen Innovationszentrums für Raumfahrt und Verteidigung auf dem Luftwaffenstützpunkt Dobroslavtsi nahe Sofia gebilligt. Laut Ixbt.com soll das Projekt ein wichtiger Schritt zum Ausbau der Weltrauminfrastruktur des Landes und zur Entwicklung der nationalen Wirtschaft in Hightech-Bereichen sein. Ixbt.com berichtet .

Das Herzstück des neuen Zentrums wird ein Komplex zur Montage, Erprobung und Qualifizierung von Satelliten sein. Der Gründer und CEO von EnduroSat, Raycho Raychev, erklärte, das Unternehmen plane, den Stützpunkt Dobroslavtsi in eines der führenden europäischen Zentren für Raumfahrt- und Verteidigungsentwicklungen zu verwandeln. Dies würde Bulgariens Potenzial in diesem Bereich auf eine völlig neue Stufe heben.

Nationale Infrastruktur und staatliche Unterstützung

Obwohl das Land keine eigene nationale Raumfahrtagentur besitzt, unterstützen die Regierungschefs aktiv die Hightech-Produktion sowie Forschung und Entwicklung. Zuvor war bekannt gegeben worden, dass die Vorbereitungen für ein nationales Zentrum für die Überwachung, Koordinierung und Verwaltung von Raumfahrtdaten begonnen hatten. Die Regierung konzentriert sich auf die Entwicklung einer wissensbasierten Wirtschaft und verfolgt das Ziel, Bulgarien nicht nur zu einem Technologiekonsumenten, sondern auch zu einem Technologieentwickler zu machen.

Auch andere bulgarische Raumfahrtunternehmen zeigen großes Interesse an der Initiative. Sfera Technologies entwickelt insbesondere ein integriertes System, das die Bereitstellung von Erdfernerkundungsdaten beschleunigen soll. Nach Angaben des Unternehmensleiters Zdravko Dimitrov verfügt die Industrie des Landes bereits über die Fähigkeiten, in niedrigen, mittleren und geostationären Umlaufbahnen zu arbeiten sowie Satelliten herzustellen und zu testen.

Industrielle Integration und internationaler Markt

Obwohl Bulgariens Raumfahrtsektor derzeit noch etwas fragmentiert ist, soll das Zentrum in Dobroslavtsi alle Beteiligten zusammenführen und seine nachhaltige Entwicklung sichern. Sfera Technologies plant seinerseits, seine Kapazitäten auszubauen, um bis Ende 2026 den Betrieb von 12 Satelliten zu unterstützen, und 2027 seine Bodeninfrastruktur zu erweitern und hochzuskalieren. Die Produkte des Unternehmens sind hauptsächlich für den Markt der Europäischen Union bestimmt; auch die USA und Südostasien werden als Zielregionen geprüft.

Experten zufolge zählt Bulgariens starke Bildungsbasis zu den wichtigsten Vorteilen des Landes in diesem Bereich. Dazu gehört auch der Studiengang für Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Sofia, der qualifizierte Fachkräfte hervorbringt. Die gemeinsamen Anstrengungen des staatlichen Zentrums für Raumfahrtdaten und privater Unternehmen werden dazu beitragen, ein ganzheitliches Raumfahrtökosystem im Land zu schaffen, das von der Produktion bis zu Bodensystemen reicht.