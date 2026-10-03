Pilot auf Flug von Dubai nach Tel Aviv angegriffen

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Pilot auf Flug von Dubai nach Tel Aviv angegriffen

Am 30. September 2026 ereignete sich an Bord des Flydubai-Fluges FZ1073 von Dubai nach Tel Aviv ein schwerwiegender Zwischenfall. Der indische Pilot Smith Machchar wurde von seinem Kollegen angegriffen und verletzt. An Bord befanden sich 174 Passagiere. Dies berichtete Reuters.

Berichten zufolge griff der Kopilot während des Fluges Machchar im Cockpit an. Der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Arabischen Emirate teilte am 3. Oktober mit, dass bei dem Angriff eine im Flugzeug für Notfälle vorgesehene Axt verwendet wurde.

Während des Konflikts sank das Flugzeug innerhalb kurzer Zeit abrupt von einer Höhe von etwa 10.000 Metern auf etwa 5.000 Meter. Dem verletzten Kapitän gelang es, die Cockpittür zu öffnen. Daraufhin halfen Passagiere und Besatzungsmitglieder dabei, den angreifenden Piloten zu überwältigen.

Andere an Bord befindliche Piloten übernahmen die Kontrolle und brachten das Flugzeug in Saudi-Arabien sicher zum Flughafen in Tabuk. Während des Vorfalls sendete das Flugzeug zunächst den Notfallcode 7700 und anschließend den Code 7500, der auf einen unrechtmäßigen Eingriff oder einen Entführungsversuch hinweist.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu würdigte das Handeln von Smith Machchar und bezeichnete ihn als Helden. Er betonte, dass der Pilot trotz seiner Verletzungen dazu beigetragen habe, das Leben der Passagiere und Besatzungsmitglieder zu retten.

Die Ursachen und das mögliche Motiv des Vorfalls werden derzeit untersucht. Auch Flydubai teilte mit, dass die Details des Vorfalls geprüft werden.

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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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