China bringt einen weiteren Erdfernerkundungssatelliten ins All

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China bringt einen weiteren Erdfernerkundungssatelliten ins All

China hat vom Satellitenstartzentrum Taiyuan in der Provinz Shanxi erfolgreich einen Erdfernerkundungssatelliten in die Umlaufbahn gebracht. Laut ixbt.com erfolgte der Start am 17. August um 11:02 Uhr Pekinger Zeit (06:02 Uhr Moskauer Zeit). Die China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) bestätigte offiziell den Erfolg der Mission. Ixbt.com berichtet darüber.

Der erfolgreiche Start hat für die Raketenfamilie Long March historische Bedeutung: Die Gesamtzahl der Starts von Trägerraketen dieser Serie stieg damit auf 664. Zugleich absolvierte die CZ-2C-Rakete ihren 88. Raumflug und verzeichnete seit Beginn des Jahres 2026 ihren vierten Start.

Technische Daten und Leistungsmerkmale der Rakete

Die eingesetzte CZ-2C ist eine zweistufige Flüssigtreibstoffrakete. Sie ist etwa 42 Meter lang und mit einer Nutzlastverkleidung mit einem Durchmesser von 3,35 Metern ausgestattet. Die Trägerrakete kann Nutzlasten von bis zu 2,85 Tonnen in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen.

Obwohl CASC den genauen Namen des Raumfahrzeugs und seine wichtigsten Aufgaben geheim hält, betonen Experten die Bedeutung solcher Geräte für Chinas wissenschaftliche und praktische Anforderungen. China baut seine Raumfahrtkapazitäten seit einigen Jahren kontinuierlich aus und setzt aktiv Programme in verschiedenen Bereichen um.

Chinas Raumfahrtaktivitäten und künftige Pläne

China entwickelt derzeit rasch umfassende Satellitennetze für die Erdbeobachtung, Meteorologie sowie Kommunikations- und Navigationssysteme. Im Rahmen seiner ambitionierten Programme führt das Land außerdem erfolgreich Forschungsprojekte zum Mond und zu interplanetaren Missionen durch.

Zur Erinnerung: Die Volksrepublik China steigert ihre Aktivitäten im Weltraum von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2025 stellte das Land unter anderem einen neuen nationalen Rekord auf und absolvierte insgesamt 92 Raumflüge innerhalb eines Jahres.

ChinaWeltraumLong MarchSatellitRakete
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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