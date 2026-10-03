Algerien könnte Todesstrafe für Kindesentführung und vorsätzliche Brandstiftung einführen

Das Unterhaus des algerischen Parlaments hat Änderungen am Strafgesetzbuch gebilligt, die die Strafen für schwere Verbrechen verschärfen. Die neuen Regeln sehen die Todesstrafe für Straftaten wie vorsätzliche Brandstiftung und Kindesentführung vor.

Der Gesetzentwurf wurde nach den verheerenden Waldbränden ausgearbeitet, die sich Ende August im Land ereigneten. Offiziellen Angaben zufolge kamen bei den Bränden in den östlichen Regionen Algeriens vom 27. bis 30. August 12 Menschen ums Leben.

Den neuen Änderungen zufolge kann die Höchststrafe auch für vorsätzliche Brandstiftung in Wäldern und auf Feldern sowie für die absichtliche Zerstörung von öffentlichem oder privatem Eigentum im Rahmen bestimmter schwerer Verbrechen verhängt werden.

Darüber hinaus ist die Todesstrafe für die Entführung eines Kindes vorgesehen, unabhängig von der angewandten Methode. Wenn das Verbrechen mit Folter, sexueller Gewalt oder grausamer Behandlung einhergeht, wird die Strafe weiter verschärft.

Der Gesetzentwurf legt zudem fest, dass für Personen, die dieser Verbrechen für schuldig befunden werden, keine im Strafgesetzbuch vorgesehenen mildernden Umstände angewendet werden dürfen.

Die Änderungen sind jedoch noch nicht endgültig in Kraft getreten. Das Dokument muss zunächst vom Oberhaus des Parlaments, dem Nationalrat, mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen gebilligt, anschließend vom Präsidenten unterzeichnet und im Amtsblatt veröffentlicht werden.

Zur Information: Obwohl die Todesstrafe in der algerischen Gesetzgebung weiterhin verankert ist, wurden im Land seit 1993 keine Hinrichtungen mehr vollzogen.