Chinas Yaogan-50 (02) Satellit ist im Orbit zerbrochen

Ein weiteres großes technogenes Ereignis wurde im Weltraum verzeichnet. Der chinesische Satellit Yaogan-50 (02), der im März dieses Jahres ins All gestartet wurde, ist aus unbekannten Gründen in mindestens 43 Teile zerbrochen. Dieser Vorfall hat das Problem des Weltraummülls in der Erdumlaufbahn erneut in den Fokus gerückt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com wurde der Zerfall dieses Raumfahrzeugs offiziell vom 18th Space Defense Squadron der US Space Force katalogisiert. Die genauen Ursachen des Unfalls bleiben derzeit unbekannt. Experten ziehen als mögliche Ursachen einen Ausfall des Triebwerks oder der Batterie oder eine Kollision mit einem anderen Weltraumobjekt in Betracht.

Ungewöhnliche Umlaufbahn und ihre Risiken

Das ausgefallene Gerät wurde am 15. März vom Weltraumbahnhof Taiyuan mit einer Long March 6A Rakete in eine als einzigartig geltende, starke retrograde Umlaufbahn gebracht. Auf einer solchen Umlaufbahn bewegt sich der Satellit entgegen der Rotationsrichtung der Erde. Obwohl diese Methode mehr Energie erfordert und die Nutzlast der Rakete verringert, ermöglicht sie dem Gerät, sich relativ zur Erdoberfläche schneller zu bewegen und mittlere Breitengrade, einschließlich des chinesischen Territoriums, häufiger zu beobachten.

Derzeit sind Hunderte der entstandenen Trümmerteile entlang einer Umlaufbahn in einer Höhe von 600 bis 1100 Kilometern verstreut. In dieser Höhe ist der atmosphärische Widerstand kaum spürbar. Daher wird erwartet, dass der entstandene Weltraummüll jahrzehntelang im All verbleibt und eine ernsthafte Gefahr für andere aktive Satelliten darstellt.

Das globale Problem des Weltraummülls

Obwohl die chinesische Seite bisher keine öffentliche Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben hat, wurden bereits vier Fragmente im Zusammenhang mit diesem Gerät im Spacemapper-Katalog für Weltraumobjekte des Landes registriert. Dies bedeutet, dass auch chinesische Überwachungsinstrumente diesen Unfall erfasst haben. Obwohl die CASC-Corporation angibt, dass die Geräte der Yaogan-Serie für die Landwirtschaft und Katastrophenhilfe bestimmt sind, vermuten westliche Analysten, dass einige von ihnen auch für militärische Aufklärungszwecke eingesetzt werden.

Experten betonen, dass das Problem des Weltraummülls bereits den Rahmen einzelner Unfälle gesprengt hat. Heute werden in der Umlaufbahn etwa 54.000 Objekte mit einer Größe von mehr als 10 Zentimetern verfolgt. Nur 9.300 davon sind funktionierende Geräte. Die Anzahl kleiner Fragmente zwischen 1 und 10 Zentimetern beträgt 1,2 Millionen, und Partikel zwischen 1 Millimeter und 1 Zentimeter erreichen 140 Millionen.