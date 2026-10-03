Unaufhaltsame Kraft beim FC Barcelona: Raphinha zum zweiten Mal in Folge der Beste in Spanien

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Unaufhaltsame Kraft beim FC Barcelona: Raphinha zum zweiten Mal in Folge der Beste in Spanien

Der Flügelspieler des FC Barcelona, Raphinha, zeigt in der spanischen La Liga weiterhin eine herausragende Leistung. Der brasilianische Angreifer wurde zum zweiten Mal in Folge zum Spieler des Monats gewählt.

Der Pressedienst der La Liga gab die offiziellen Ergebnisse der Abstimmung für den Monat September bekannt. Demnach ließ Raphinha, der bereits im August als bester Spieler ausgezeichnet wurde, auch im September niemanden an sich vorbei.

9 Scorerpunkte in 4 Spielen: Raphinhas unglaubliche Statistik

Der brasilianische Star erlebte im September eine der glanzvollsten und produktivsten Phasen seiner Karriere im Trikot der Katalanen:

  • Gesamtbilanz: In nur 4 Spielen erzielte er 7 Tore und gab 2 Assists!

  • Zwei Hattricks: Während Raphinha gegen Valencia einmal traf, erzielte er in den Spielen gegen Racing und Sevilla jeweils drei Tore und verbuchte damit zwei Hattricks in Folge.

Mbappé und andere Stars hinter sich gelassen

In der offiziellen Umfrage der La Liga setzte sich der Anführer des FC Barcelona gegen eine Reihe namhafter Konkurrenten durch und sicherte sich den Gesamtsieg:

  • Er ließ dabei den Topstar von Real Madrid, Kylian Mbappé, den Stürmer von Atlético, Jonathan David, sowie Spieler wie Sergio Camello (Rayo Vallecano) und Fer Niño (Elche) mit deutlichem Vorsprung hinter sich.

Diese beeindruckende Form von Raphinha führt die Katalanen nicht nur an die Tabellenspitze der spanischen Meisterschaft, sondern macht ihn derzeit zu einem der gefährlichsten Flügelspieler der Welt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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