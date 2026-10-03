Anatoli Kaschpirowski, einer der bekanntesten Psychotherapeuten des sowjetischen und russischen Fernsehens der 1990er Jahre, ist gestorben. Er verstarb am Morgen des 3. Oktober im Krankenhaus.

Kaschpirowski war 87 Jahre alt und stand kurz vor seinem 88. Geburtstag. Sein Tod wurde der Nachrichtenagentur TASS vom offiziellen Vertreter des Psychotherapeuten, Sergei Rudich, bestätigt.

Todeszeitpunkt bekannt gegeben

Wie Sergei Rudich gegenüber TASS mitteilte, verstarb Anatoli Kaschpirowski am 3. Oktober um 06:45 Uhr Moskauer Zeit im Krankenhaus.

Später bestätigte auch der bekannte Fernsehmoderator Andrei Malachow auf seinem Telegram-Kanal den Tod von Kaschpirowski. Er sprach den Angehörigen und Fans des Verstorbenen sein Beileid aus.

Was ist die Todesursache?

Zunächst verbreiteten einige Medien die Information, dass ein akutes Herzversagen die Ursache für Kaschpirowskis Tod gewesen sei.

Nach Angaben des Direktors des Psychotherapeuten, Sergei Rudich, gegenüber TASS, fiel jedoch sein Blutdruck drastisch ab, woraufhin ein Krankenwagen gerufen wurde und er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Dort blieb sein Herz stehen.

Rudich betonte, dass die genaue Ursache des Herzstillstands noch nicht geklärt ist. Daher gibt es derzeit keine Grundlage, die Todesursache definitiv als „akutes Herzversagen“ zu bezeichnen.

„Anatoli Kaschpirowski ist heute um 06:45 Uhr im Krankenhaus gestorben“, sagte sein Vertreter Sergei Rudich gegenüber TASS.

Wofür war er bekannt?

Anatoli Kaschpirowski wurde in der ehemaligen Sowjetunion und in Russland durch seine psychotherapeutischen Fernsehsendungen weithin bekannt. Seine Auftritte auf dem Bildschirm erreichten insbesondere Ende der 1980er und in den 1990er Jahren ein riesiges Publikum.

Obwohl Kaschpirowski in den Medien als Psychotherapeut bekannt war, waren die Reaktionen der Öffentlichkeit auf seine Tätigkeit sehr unterschiedlich.

Auch in den letzten Jahren trat er in der Öffentlichkeit auf

und nahm trotz seines hohen Alters weiterhin an öffentlichen Veranstaltungen teil.

Unter anderem gibt es Informationen, dass er am 15. November 2024 eine Veranstaltung im Schelgunow-Kulturhaus in Sankt Petersburg abhielt.

Damit ist Anatoli Kaschpirowski, eine der meistdiskutierten Persönlichkeiten des Fernsehens der 1990er Jahre, im Alter von 87 Jahren verstorben. Sein Leben und seine Fernsehkarriere standen über Jahrzehnte hinweg im Fokus der breiten Öffentlichkeit.