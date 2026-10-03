Anatoli Kaschpirowski gestorben: Berühmter Tele-Psychotherapeut mit 87 Jahren verstorben

·12·Welt
Anatoli Kaschpirowski gestorben: Berühmter Tele-Psychotherapeut mit 87 Jahren verstorben

Anatoli Kaschpirowski, einer der bekanntesten Psychotherapeuten des sowjetischen und russischen Fernsehens der 1990er Jahre, ist gestorben. Er verstarb am Morgen des 3. Oktober im Krankenhaus.

Kaschpirowski war 87 Jahre alt und stand kurz vor seinem 88. Geburtstag. Sein Tod wurde der Nachrichtenagentur TASS vom offiziellen Vertreter des Psychotherapeuten, Sergei Rudich, bestätigt.

Todeszeitpunkt bekannt gegeben

Wie Sergei Rudich gegenüber TASS mitteilte, verstarb Anatoli Kaschpirowski am 3. Oktober um 06:45 Uhr Moskauer Zeit im Krankenhaus.

Später bestätigte auch der bekannte Fernsehmoderator Andrei Malachow auf seinem Telegram-Kanal den Tod von Kaschpirowski. Er sprach den Angehörigen und Fans des Verstorbenen sein Beileid aus.

Was ist die Todesursache?

Zunächst verbreiteten einige Medien die Information, dass ein akutes Herzversagen die Ursache für Kaschpirowskis Tod gewesen sei.

Nach Angaben des Direktors des Psychotherapeuten, Sergei Rudich, gegenüber TASS, fiel jedoch sein Blutdruck drastisch ab, woraufhin ein Krankenwagen gerufen wurde und er ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Dort blieb sein Herz stehen.

Rudich betonte, dass die genaue Ursache des Herzstillstands noch nicht geklärt ist. Daher gibt es derzeit keine Grundlage, die Todesursache definitiv als „akutes Herzversagen“ zu bezeichnen.

„Anatoli Kaschpirowski ist heute um 06:45 Uhr im Krankenhaus gestorben“, sagte sein Vertreter Sergei Rudich gegenüber TASS.

Wofür war er bekannt?

Anatoli Kaschpirowski wurde in der ehemaligen Sowjetunion und in Russland durch seine psychotherapeutischen Fernsehsendungen weithin bekannt. Seine Auftritte auf dem Bildschirm erreichten insbesondere Ende der 1980er und in den 1990er Jahren ein riesiges Publikum.

Obwohl Kaschpirowski in den Medien als Psychotherapeut bekannt war, waren die Reaktionen der Öffentlichkeit auf seine Tätigkeit sehr unterschiedlich.

Auch in den letzten Jahren trat er in der Öffentlichkeit auf

und nahm trotz seines hohen Alters weiterhin an öffentlichen Veranstaltungen teil.

Unter anderem gibt es Informationen, dass er am 15. November 2024 eine Veranstaltung im Schelgunow-Kulturhaus in Sankt Petersburg abhielt.

Damit ist Anatoli Kaschpirowski, eine der meistdiskutierten Persönlichkeiten des Fernsehens der 1990er Jahre, im Alter von 87 Jahren verstorben. Sein Leben und seine Fernsehkarriere standen über Jahrzehnte hinweg im Fokus der breiten Öffentlichkeit.

Anatoli KaschpirowskiTASSAndrei MalachowSchelgunow-KulturhausPsychotherapie
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Syriens Präsident gibt in New York eine Erklärung ab: Wurde seine Lüge über die Vergangenheit entlarvt?Syriens Präsident gibt in New York eine Erklärung ab: Wurde seine Lüge über die Vergangenheit entlarvt?23 September 12:48Zwei Wochen nach dem Tod des Königs von Norwegen ist auch die Prinzessin verstorbenZwei Wochen nach dem Tod des Königs von Norwegen ist auch die Prinzessin verstorben13 September 11:12Eltern vor 25 Jahren verschwunden: Kinder warten noch immerEltern vor 25 Jahren verschwunden: Kinder warten noch immer20 September 19:4314-jähriger Basketballspieler stirbt nach Herzstillstand während des Trainings14-jähriger Basketballspieler stirbt nach Herzstillstand während des Trainings30 August 18:35Das Geheimnis der Langlebigkeit eines 112-jährigen Mannes enthülltDas Geheimnis der Langlebigkeit eines 112-jährigen Mannes enthüllt19 September 07:00Schwerer Verlust in der Familie des berühmten Kochs Konstantin Ivlev: Was hat seine Ex-Frau enthüllt?Schwerer Verlust in der Familie des berühmten Kochs Konstantin Ivlev: Was hat seine Ex-Frau enthüllt?10 September 21:15
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten