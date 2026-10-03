Kleinbus mit Pilgern in Kenia verunglückt

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Kleinbus mit Pilgern in Kenia verunglückt

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen in Kenia sind 17 Menschen ums Leben gekommen. Bei den meisten Opfern handelte es sich um katholische Pilger, die auf dem Weg zu einem Wallfahrtsort waren.

Die Tragödie ereignete sich am 3. Oktober im Gebiet Salama auf der Autobahn Richtung Mombasa. Nach Angaben der örtlichen Polizei versuchte der Fahrer eines Lastwagens, einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Das Manöver misslang, was zu einer Kollision mit mehreren Fahrzeugen führte.

Kleinbus mit Pilgern in Kenia verunglückt

An dem Zusammenstoß war auch der Kleinbus beteiligt, der die Pilger beförderte. Der Fahrer und 16 Passagiere starben noch an der Unfallstelle. Berichten zufolge handelte es sich bei den meisten Verstorbenen um Frauen.

Der katholische Erzbischof von Mombasa, Martin Kivuva, erklärte, dass die Pilger von Nairobi aus zu einer Gebetsstätte im Bezirk Nakuru westlich der Stadt unterwegs waren.

Der Erzbischof sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus und rief dazu auf, für die Verstorbenen und ihre Familien zu beten.

Laut AP bleiben Verkehrsunfälle in Afrika ein ernstes Problem. Solche Tragödien werden oft durch den technischen Zustand der Fahrzeuge, überhöhte Geschwindigkeit und mangelhafte Straßenverhältnisse verursacht.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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