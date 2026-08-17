China stellt Projekt für ein 800-Passagier-Flugzeug mit Nurflügel-Design vor

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China stellt Projekt für ein 800-Passagier-Flugzeug mit Nurflügel-Design vor

Chinesische Forscher haben ein aerodynamisches Modell eines vielversprechenden Nurflügel-Passagierflugzeugs vorgestellt, das künftig mehr als 800 Passagiere befördern könnte. Laut Ixbt.com könnte das Projekt zu einem der ehrgeizigsten Bereiche des chinesischen Programms zur Entwicklung großer ziviler Luftfahrzeuge werden. Ixbt.com berichtet .

Im Gegensatz zu herkömmlichen Verkehrsflugzeugen verfügt das neue Luftfahrzeug nicht über klar voneinander getrennte Rumpf-, Flügel- und Leitwerksbereiche, sondern besteht aus einem einzigen breiten, ineinander übergehenden Rumpf. Das neue Flugzeug soll voraussichtlich etwa 85 Meter breit und 43 Meter lang sein. Diese Abmessungen ermöglichen einen Vergleich mit bekannten Beispielen der Militärtechnik.

Technische Daten und Vergleiche

Die Spannweite des von chinesischen Spezialisten entwickelten Flugzeugs soll etwa 1,6-mal größer sein als die des amerikanischen strategischen Bombers B-2 Spirit. Bei der Passagierkapazität würde es zudem den Airbus A380, derzeit das größte in Serie produzierte Passagierflugzeug, deutlich übertreffen. Der Airbus A380 kann normalerweise bis zu 555 Passagiere aufnehmen, während das neue chinesische Konzept für mehr als 800 Menschen ausgelegt ist.

Hinter dem Projekt steht Chinas Zentrum für aerodynamische Forschung und Entwicklung CARDC. Das nationale Institut war zuvor bereits aktiv an großen chinesischen Programmen beteiligt, darunter das Passagierflugzeug COMAC C919 und das Transportflugzeug Y-20. Experten zufolge liegt der wichtigste Vorteil der Nurflügel-Konfiguration in ihrer hohen aerodynamischen Effizienz.

Technische Herausforderungen und Infrastruktur

Bei herkömmlichen Verkehrsflugzeugen erzeugt ein großer Teil des Rumpfes lediglich Luftwiderstand. Bei der neuen Konfiguration trägt dagegen die gesamte Oberfläche zur Erzeugung von Auftrieb bei, wodurch sich der Treibstoffverbrauch beim Transport großer Passagierzahlen theoretisch senken ließe. Dennoch bringt die Entwicklung eines zivilen Flugzeugs mit dieser Form zahlreiche komplexe technische Herausforderungen mit sich.

Dazu gehören die Neugestaltung der Notevakuierung von Hunderten Menschen, die Druckabdichtung des riesigen Rumpfes, die Gewährleistung der Steuerbarkeit sowie der Erhalt des Passagierkomforts. Außerdem überschreitet die Breite von 85 Metern die standardmäßige Begrenzung von 80 Metern für die ICAO-Flugplatzkategorie F. Dies könnte künftig eine Anpassung der Flughafeninfrastruktur erforderlich machen.

Chinas Programme für die zivile Luftfahrt wachsen derzeit rasant. Neben dem produzierten Verkehrsflugzeug C919 entwickelt China auch das 280-sitzige Großraumflugzeug C929, das voraussichtlich um 2030 seinen Erstflug absolvieren soll. Außerdem wird ein Konzept für das Überschall-Passagierflugzeug C949 entwickelt, das auf Technologien des Experimentalflugzeugs NASA X-59 basiert.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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