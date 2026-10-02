Itel A300+: Ein günstiges 100-Dollar-Smartphone mit Satellitenverbindung

Der Markt für günstige Mobilgeräte wurde um ein weiteres ungewöhnliches Gadget erweitert. Itel hat offiziell sein neues Smartphone Itel A300+ vorgestellt. Obwohl es äußerlich wie ein typisches Einsteigergerät wirkt, zeichnet es sich durch für seine Preisklasse unerwartete Funktionen aus, darunter die Möglichkeit der Satellitenkommunikation. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Einzigartige Funktionen und technische Daten

Laut ixbt.com wird das Itel A300+ voraussichtlich das erste Gerät der Marke in seiner Kategorie sein, das den bidirektionalen Satellitennachrichtenversand unterstützt. Für die Nutzung dieser Funktion sind eine kompatible SIM-Karte und ein spezieller Tarif des Mobilfunkanbieters erforderlich. Der neue Dienst soll im Oktober dieses Jahres starten, wobei der Hersteller noch nicht bekannt gegeben hat, welche Satellitennetzwerke genutzt werden und in welchen Ländern die Technologie verfügbar sein wird.

Die übrigen technischen Daten des Smartphones sind klassengerecht einfach gehalten. Das Gerät wird von einem MediaTek Helio G81 Ultimate Prozessor angetrieben. Je nach Konfiguration beträgt der RAM 3 bis 6 GB, während der interne Speicher zwischen 64 und 128 GB liegt. Zudem gibt es Möglichkeiten zur Speichererweiterung.

Auf der Vorderseite befindet sich ein 6,78-Zoll-IPS-Display mit einer Auflösung von 720×1576 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Dies ist ein beachtlich hoher Wert für Geräte der Budgetklasse. Besonders interessant ist, dass auf der Rückseite des Smartphones ein zusätzliches 2,01-Zoll-Zweitdisplay integriert ist, das für die Anzeige verschiedener Benachrichtigungen und Informationen vorgesehen ist.

Akkulaufzeit und zusätzliche Funktionen

Eine der größten Stärken des Gadgets ist sein Akku. Das Itel A300+ ist mit einem riesigen 7000 mAh Akku ausgestattet. Diese Energiequelle, die eine lange autonome Betriebsdauer ermöglicht, unterstützt eine Ladegeschwindigkeit von 22,5 W. Dies ermöglicht es, einen Akku mit solch hoher Kapazität in kurzer Zeit aufzuladen.

Was die Kamerafunktionen betrifft, so ist das Smartphone mit einer 13 MP Hauptkamera und einer 8 MP Frontkamera ausgestattet. Diese Kameras, die für alltägliche Aufgaben ausreichen, helfen dabei, einfache Aufnahmen erfolgreich festzuhalten. Zu den weiteren Funktionen gehört ein modernes NFC-Modul, das kontaktloses Bezahlen erleichtert.

Das Gehäuse des Geräts ist gemäß IP65-Standard gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Mit all diesen fortschrittlichen Technologien und ungewöhnlichen Funktionen kostet das Itel A300+ Smartphone etwa 100 USD, was es für Käufer besonders attraktiv macht.