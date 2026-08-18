Wie Apple-Ohrhörer mit Kameras die Privatsphäre beeinflussen könnten

·2·Technologie
Wie Apple-Ohrhörer mit Kameras die Privatsphäre beeinflussen könnten

In den vergangenen Jahren hatten tragbare Geräte mit AI und Kameras mit einem Imageproblem zu kämpfen. Insbesondere Metas smarte Ray-Ban-Brillen weckten Bedenken, dass sie Personen in der Umgebung ohne deren Zustimmung aufnehmen könnten. Daher haben Berichte, wonach Apple die Einführung von AirPods mit Kameras vorbereitet, bei vielen berechtigte Fragen ausgelöst. Schließlich könnte dies dem Image des iPhone-Herstellers als datenschutzorientierte Marke zu widersprechen scheinen. TechCrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com und anderen Technologiequellen wurden Details zu diesem viel diskutierten Gerät durch Videoaufnahmen und Code in einer Testversion der macOS 26.7 RC-Software bekannt. Das Video zeigt eine Person mit AirPods, die auf ein Buch hinweist und mit dem Sprachassistenten Siri interagiert. In den begleitenden Audiospuren ist der Satz zu hören: „Mit Visual Intelligence wird deine Welt gespeichert.“

Datenschutzbedenken und technische Möglichkeiten

Da Apple seine Marke auf dem Vertrauen der Nutzer aufgebaut hat, stellt dieser Schritt ein deutlich größeres Risiko dar als ein gewöhnliches Hardware-Upgrade. Heute gelten AirPods als gewöhnliches Zubehör, und viele Menschen tragen sie den ganzen Tag ohne Bedenken. Die zusätzlichen Kameras könnten Nutzer jedoch fragen lassen, ob Personen in ihrer Umgebung heimlich aufgenommen werden.

Dennoch sind die Kameras in diesen Ohrhörern nicht für herkömmliche Foto- oder Videoaufnahmen gedacht. Nach Angaben des Bloomberg-Journalisten Mark Gurman, über die bereits zuvor berichtet wurde, dienen die kleinen Kameras in den linken und rechten Ohrhörern ausschließlich als „Augen“ für den digitalen Assistenten Siri.

Aktualisiertes Siri und praktische Einschränkungen

Die Kameras sind dafür ausgelegt, Informationen aus der Umgebung mit niedriger Auflösung zu erfassen. Ihr Hauptzweck besteht darin, Nutzern den vollständigen Zugriff auf die Funktionen des aktualisierten Siri AI zu ermöglichen. Das Design des Geräts ist bewusst eingeschränkt, damit es nicht zu einem gewöhnlichen Spionagewerkzeug wird.

Den im macOS-Code gefundenen Informationen zufolge enthält das System außerdem eine Fehlermeldung mit dem Namen „Hair Detected“. Wenn langes Haar des Nutzers die Kamera eines Ohrhörers verdeckt, wird diese Meldung angezeigt und erinnert daran, die Kamera zu reinigen, damit sie klare Informationen über die Umgebung erfassen kann.

Apple will mit diesem Gerät Berichten zufolge die AI-Funktionen auf eine neue Stufe heben und es zusammen mit iOS 27 und weiteren neuen Software-Updates vorstellen, die im September erwartet werden. Die berechtigten Datenschutzbedenken der Verbraucher auszuräumen, wird für das Unternehmen jedoch eine der wichtigsten Aufgaben bleiben.

AppleAirPodsTechnologieKünstliche IntelligenzSiri
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

iQOO Neo 11 Ultra vorgestellt: 9100 mAch Akku und leistungsstarker Dimensity 9500MiQOO Neo 11 Ultra vorgestellt: 9100 mAch Akku und leistungsstarker Dimensity 9500MHeute, 19:55Bis zur offiziellen Präsentation ist noch Zeit: Erste iPhone 18-Zubehörteile im VerkaufBis zur offiziellen Präsentation ist noch Zeit: Erste iPhone 18-Zubehörteile im VerkaufHeute, 19:29Xiaomi beendet Updates für beliebte SmartphonesXiaomi beendet Updates für beliebte SmartphonesHeute, 18:57SpaceX birgt Starship erfolgreich aus dem OzeanSpaceX birgt Starship erfolgreich aus dem OzeanHeute, 18:20Video mit AirPods mit Kamera in Apple macOS-Update entdecktVideo mit AirPods mit Kamera in Apple macOS-Update entdecktHeute, 18:20Vivo X500 mit 90-Watt-Laden und SatellitenkommunikationVivo X500 mit 90-Watt-Laden und SatellitenkommunikationHeute, 17:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
US-Käufer erwirbt leistungsstarken Gaming-PC zum Rekordpreis im Laden
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Erste Details zur Samsung Galaxy S27-Serie: Unternehmen arbeitet an einem «Neuen Wunder»
Honor Robot Phone feiert Debüt auf dem Fußballplatz: Die Möglichkeiten des 4D-Kamera-Smartphones
Honor Robot Phone feiert Debüt auf dem Fußballplatz: Die Möglichkeiten des 4D-Kamera-Smartphones
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden