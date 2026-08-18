Wie Apple-Ohrhörer mit Kameras die Privatsphäre beeinflussen könnten

In den vergangenen Jahren hatten tragbare Geräte mit AI und Kameras mit einem Imageproblem zu kämpfen. Insbesondere Metas smarte Ray-Ban-Brillen weckten Bedenken, dass sie Personen in der Umgebung ohne deren Zustimmung aufnehmen könnten. Daher haben Berichte, wonach Apple die Einführung von AirPods mit Kameras vorbereitet, bei vielen berechtigte Fragen ausgelöst. Schließlich könnte dies dem Image des iPhone-Herstellers als datenschutzorientierte Marke zu widersprechen scheinen. TechCrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com und anderen Technologiequellen wurden Details zu diesem viel diskutierten Gerät durch Videoaufnahmen und Code in einer Testversion der macOS 26.7 RC-Software bekannt. Das Video zeigt eine Person mit AirPods, die auf ein Buch hinweist und mit dem Sprachassistenten Siri interagiert. In den begleitenden Audiospuren ist der Satz zu hören: „Mit Visual Intelligence wird deine Welt gespeichert.“

Datenschutzbedenken und technische Möglichkeiten

Da Apple seine Marke auf dem Vertrauen der Nutzer aufgebaut hat, stellt dieser Schritt ein deutlich größeres Risiko dar als ein gewöhnliches Hardware-Upgrade. Heute gelten AirPods als gewöhnliches Zubehör, und viele Menschen tragen sie den ganzen Tag ohne Bedenken. Die zusätzlichen Kameras könnten Nutzer jedoch fragen lassen, ob Personen in ihrer Umgebung heimlich aufgenommen werden.

Dennoch sind die Kameras in diesen Ohrhörern nicht für herkömmliche Foto- oder Videoaufnahmen gedacht. Nach Angaben des Bloomberg-Journalisten Mark Gurman, über die bereits zuvor berichtet wurde, dienen die kleinen Kameras in den linken und rechten Ohrhörern ausschließlich als „Augen“ für den digitalen Assistenten Siri.

Aktualisiertes Siri und praktische Einschränkungen

Die Kameras sind dafür ausgelegt, Informationen aus der Umgebung mit niedriger Auflösung zu erfassen. Ihr Hauptzweck besteht darin, Nutzern den vollständigen Zugriff auf die Funktionen des aktualisierten Siri AI zu ermöglichen. Das Design des Geräts ist bewusst eingeschränkt, damit es nicht zu einem gewöhnlichen Spionagewerkzeug wird.

Den im macOS-Code gefundenen Informationen zufolge enthält das System außerdem eine Fehlermeldung mit dem Namen „Hair Detected“. Wenn langes Haar des Nutzers die Kamera eines Ohrhörers verdeckt, wird diese Meldung angezeigt und erinnert daran, die Kamera zu reinigen, damit sie klare Informationen über die Umgebung erfassen kann.

Apple will mit diesem Gerät Berichten zufolge die AI-Funktionen auf eine neue Stufe heben und es zusammen mit iOS 27 und weiteren neuen Software-Updates vorstellen, die im September erwartet werden. Die berechtigten Datenschutzbedenken der Verbraucher auszuräumen, wird für das Unternehmen jedoch eine der wichtigsten Aufgaben bleiben.