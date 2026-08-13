Apple verhandelt mit Medien über den Sprachassistenten Siri

Apple verhandelt mit großen Verlagen über die Nutzung von Mediendaten für die künftige, KI-gestützte Siri der nächsten Generation. Laut The Wall Street Journal hat sich der Technologiekonzern in den vergangenen Monaten an führende Publikationen gewandt. Er plant, ihre Inhalte zu nutzen, um dem Sprachassistenten Zugriff auf aktuelle Nachrichten und Informationen zu ermöglichen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Diese Initiative ist Teil der Bemühungen von Apple, seinen Sprachassistenten deutlich zu verbessern und auf den neuesten Stand zu bringen. Nutzer warten Berichten zufolge seit mehreren Jahren auf einen deutlich intelligenteren und leistungsfähigeren KI-Assistenten. Die neuen Siri AI-Funktionen sollen bis zum Ende dieses Jahres öffentlich verfügbar werden.

Finanzierungsmodell und Budget

Im Verlauf der Verhandlungen soll Apple den Verlagen ein ungewöhnliches Zahlungsmodell angeboten haben. Anstelle einer festen Lizenzgebühr plant das Unternehmen demnach ein variables Vergütungsmodell, das sich nach der Nutzung der Inhalte richtet. Dieser Ansatz weicht deutlich von der üblichen Praxis der Branche ab, da große Unternehmen für umfassende Zugriffsrechte normalerweise garantierte feste Zahlungen leisten.

Apple soll derzeit für diese Zwecke ein Budget im dreistelligen Millionenbereich prüfen. Dies zeigt, dass das Unternehmen bereit ist, erhebliche finanzielle Ressourcen bereitzustellen, um seine KI mit zuverlässigen und hochwertigen Nachrichten zu versorgen. Auf eine offizielle Anfrage von TechCrunch zu diesem Thema hat Apple bislang jedoch nicht reagiert.

Wettbewerb auf dem KI-Markt

Vor dem Hintergrund der rasanten Entwicklung von KI-Technologien im Technologiemarkt gewinnen solche Partnerschaften zunehmend an Bedeutung. Apple möchte seinen Sprachassistenten an moderne Anforderungen anpassen und Nutzern nicht nur allgemeine Informationen, sondern auch die neuesten und präzisesten Nachrichten schnell bereitstellen.

Die erwarteten Vereinbarungen mit Verlagen könnten die Verbreitung und den Konsum von Informationen im Apple-Ökosystem, das im Markt für mobile Geräte eine führende Position einnimmt, grundlegend verändern. Nach dem Start der neuen Funktionen werden Millionen Nutzer über Siri innerhalb kurzer Zeit von den neuesten Ereignissen weltweit erfahren können.