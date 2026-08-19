OpenAI startet spezielle ChatGPT-Version für Jugendliche

OpenAI stellt eine spezielle ChatGPT-Version für Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren vor. Die neue Version verstärkt die Schutzmaßnahmen für die psychische Gesundheit und legt Wert auf selbstständiges Denken. Beim Lernen sollen Jugendliche auf ihr eigenes Wissen statt auf fertige Antworten zurückgreifen.

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Welche Einschränkungen werden für Jugendliche verschärft?

Laut der Financial Times beginnt die weltweite Einführung der neuen Version am 18. August. OpenAI nimmt dieses Update angesichts wachsender öffentlicher Sorgen über den Einfluss von AI auf Minderjährige vor.

In der Jugendversion werden die Schutzmaßnahmen für folgende Themen verschärft:

Inhalte zu Selbstverletzung;

Gewalt;

Essstörungen;

sexuell explizite Bilder und Materialien.

Auch beim System für die elterliche Kontrolle wird es Änderungen geben. Bisher gab es Warnungen zu unmittelbar gefährlichen Situationen. Nun werden auch Themen wie Gewalt und Essstörungen in die Überwachung einbezogen.

Eine der wichtigsten Aufgaben für OpenAI besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen der Privatsphäre Jugendlicher und ihrem Schutz vor möglichen Schäden zu finden.

Elterliche Kontrollen werden weiter ausgebaut

Nach Angaben des Unternehmens können Kinder unter 13 Jahren ChatGPT nicht nutzen. Für Minderjährige ist die Zustimmung der Eltern erforderlich.

Das System erkennt die für Jugendliche vorgesehene Version nicht nur anhand des vom Nutzer angegebenen Alters, sondern auch anhand bestimmter indirekter Verhaltensmerkmale.

Die neue Version wird außerdem folgende Funktionen bieten:

Erinnerungen an Pausen zur Erholung;

„Ruhezeiten“;

von Eltern oder Nutzern festgelegte Nutzungsbeschränkungen

und weitere Funktionen.

Warum verschärft OpenAI die Schutzmaßnahmen?

Das Update erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen wegen des Einflusses von AI auf das Leben Jugendlicher erheblicher Kritik ausgesetzt ist.

Die Financial Times berichtet, dass einige Familien Klagen gegen OpenAI eingereicht haben. Sie behaupten, die Kommunikation ihrer Kinder mit dem Chatbot habe sich negativ auf sie ausgewirkt.

Das Unternehmen überarbeitet sein Produktdesign und seine Sicherheitsmechanismen, um die mit Jugendlichen verbundenen Risiken zu verringern.

ChatGPT denkt nicht anstelle der Schüler

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Updates ist der Lernmodus.

In diesem Modus soll ChatGPT keine fertigen Antworten liefern, sondern Schüler dazu anleiten, Aufgaben selbstständig zu lösen.

Der Bot wird zum Beispiel:

den Kern der Aufgabe erklären; das Problem in einzelne Schritte unterteilen; dem Schüler zielführende Fragen stellen; dem Schüler helfen, die Antwort selbst zu finden.

Wie Lauren Jonas, Leiterin des Unternehmensbereichs für Jugendliche und Familien, betont, nutzt ein großer Teil der Jugendlichen ChatGPT zu Bildungszwecken. Deshalb möchte OpenAI den Dienst von einem einfachen „Lieferanten fertiger Antworten“ zu einem Lernwerkzeug weiterentwickeln.

Die wichtigsten Änderungen

Bereich Neuer Ansatz Sicherheit Strengere Einschränkungen für schädliche Inhalte Elterliche Kontrolle Warnungen zu zusätzlichen Risikothemen Nutzungszeit Pausen und „Ruhezeiten“ Bildung Schrittweise Anleitung statt fertiger Antworten Selbstständiges Denken Schüler dazu ermutigen, die Antwort selbst zu finden

Das wichtigste Ziel ist, AI in ein Lernwerkzeug zu verwandeln

Der neue Ansatz von OpenAI bedeutet eine wichtige Veränderung bei der Nutzung von AI: Der Chatbot soll nicht nur Antworten geben, sondern auch die Fähigkeit Jugendlicher zum selbstständigen Denken fördern.

Für das Unternehmen lautet die entscheidende Frage nun nicht mehr, wie intelligent die Technologie ist, sondern wie sicher und nützlich sie für Jugendliche gemacht werden kann.

Wie bewerten Sie OpenAIs separate ChatGPT-Version für Jugendliche? Sind solche Einschränkungen notwendig, oder sollte AI den Nutzern mehr Freiheit geben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram und in sozialen Netzwerken.