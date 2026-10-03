Wird Ronaldos Nummer 7 an einen anderen Spieler vergeben? Proteste in Portugal wegen Ronaldo nehmen zu

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Wird Ronaldos Nummer 7 an einen anderen Spieler vergeben? Proteste in Portugal wegen Ronaldo nehmen zu

Die portugiesische Nationalmannschaft und Cristiano Ronaldo sorgen für hitzige Diskussionen unter den Fußballfans des Landes.

In den sozialen Medien äußern einige Fans ihren Unmut über den Status von Ronaldo in der Nationalmannschaft und die Art und Weise, wie mit ihm umgegangen wird. Sie betonen dabei besonders den enormen Beitrag des portugiesischen Stürmers zur Geschichte des Nationalteams.

Ein weiteres Streitthema ist die Nummer 7, die im Laufe von Ronaldos Karriere zu seinem Markenzeichen geworden ist. Berichte darüber, dass diese Nummer an einen anderen Spieler vergeben werden könnte, haben unter den Fans für geteilte Meinungen gesorgt.

Unterstützer von Ronaldo erinnern an seine historische Bedeutung für den portugiesischen Fußball und fordern Respekt für seine Karriere und sein Vermächtnis im Nationalteam. Gleichzeitig ist es notwendig, Behauptungen über Tausende von Fans, die in Portugal für Ronaldo auf die Straße gegangen sein sollen, mit verlässlichen Quellen zu prüfen. Daher ist es angemessener, solche Meldungen nicht als bestätigte Fakten, sondern als Behauptungen aus sozialen Netzwerken zu betrachten.

Cristiano RonaldoPortugiesische NationalmannschaftNummer 7FußballgeschichtePortugal
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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